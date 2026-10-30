Shahir Zawawi Nak 'Slow Down' Kerjaya Seni Lepas Usia 40 Tahun? Dia Ada Sebabnya!

Hiburan

Penyanyi Shahir Zawawi, yang kini berusia 38 tahun, dah rancang nak perlahankan rentak karier seninya bila masuk umur 40 tahun nanti. Tapi jangan salah sangka, keputusan ini bukan sebab dia merajuk dengan industri muzik, apatah lagi rasa terpinggir atau dilupakan peminat.

Shahir, yang aktif menyanyi sekarang, jujur cakap dia ada dua tahun lagi untuk betul-betul 'berjuang' sebelum dia rasa tiba masa untuk 'slow down'. Bagi dia, mungkin bukan lagi zamannya, dan dia lebih suka nak raikan kemunculan penggiat seni muda yang berbakat. Kira macam bagi laluan la kan?

Bekas juara Akademi Fantasia musim kelapan (AF8) ini juga akui dia 'takut' bila tengok ramai orang ada 'denial syndrome'. Sindrom ni maksudnya, orang tu rasa dia akan popular sampai bila-bila dan susah nak terima kalau populariti jatuh. Memang pedas tapi betul tu!

Bagi Shahir, kejatuhan populariti artis ni normal, lagi-lagi dengan lambakan program realiti dan muka-muka baharu yang sentiasa muncul. Dia sendiri pernah rasa pengalaman pahit bila jadi artis baharu dulu, "apabila melihat 'yang lama' tidak 'welcome' kita, rasa agak sedih," katanya. Jadi, pengalaman lalu ni la yang buat dia belajar untuk sentiasa ingat supaya bagi peluang dekat orang baharu.

Walaupun dah ada perancangan nak 'slow down', Shahir masih lagi akan beraksi atas pentas. Dia antara sembilan bekas juara AF yang akan bertanding dalam Gegar Vaganza Ke-13, atau lebih dikenali sebagai Gegar Vaganza Fantasia. Pertandingan ni akan bermula pada 8 November depan di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Empat lagi peserta akan dirahsiakan dan dipilih berdasarkan undian peminat.

Jadi, sementara kita tunggu Shahir punya persembahan kat GV Fantasia nanti, sempat lagi ke dia nak 'fight' dua tahun ni?