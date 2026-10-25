Shahir Zawawi ‘Hardcore’ Diet, Turun 12KG Untuk GV Fantasia; Hadie Elfardie Risau Debut Single

Hiburan

Penyanyi Shahir Zawawi, yang bakal menggegar pentas Gegar Vaganza Fantasia (GV Fantasia), buat ramai terlopong bila dia umumkan berjaya turunkan 12 kilogram berat badan dalam masa cuma tiga minggu! Bukan kaleng-kaleng punya usaha ni. Dengar cerita, sebelum ni Shahir dah selesa sangat sampai tak perasan berat badan dia pernah cecah 100 kilogram. Aduhai, siapa sangka kan, bila dah selesa memang senang terlepas pandang bab berat ni.

Shahir sendiri mengaku, dia terlalu 'enjoy' dengan keadaan diri sebab tak ada komitmen persembahan, jadi dia pakai jubah je. "Saya selesa pakai baju jubah sampai tak sedar yang badan ini sudah jadi semakin besar," katanya. Bila dah cecah 100 kilogram tu, mulalah rasa mengah dan tak selesa. Jadi, bila ada peluang bertanding di GV Fantasia ni, ia jadi macam 'lampu isyarat' untuk dia. Bagus juga ada GV ini, katanya, sebab membuatkan dia 'push' diri untuk kuruskan badan semula selain untuk jaga kesihatan. Memang power lah semangat Shahir ni!

Untuk mencapai penurunan berat secepat kilat tu, Shahir tak sorok-sorok, dia amalkan diet yang memang 'hardcore' habis. Pernah ada seminggu dia langsung tak makan, kemudian terus joging. Pergh, itu namanya cabaran mental dan fizikal! Ada masa dia makan sehari, lepas tu sambung tiga hari tak makan. Shahir sendiri gelarkan dirinya macam 'yo-yo' bila bab diet ni – kejap naik, kejap turun. Dia memang perlukan 'push factor' yang kuat macam GV Fantasia ni untuk dia capai berat badan ideal. Kalau sekadar saja-saja nak kurus, katanya memang tak jalan. Tapi bila dah jadi macam 'tuntutan kerja' untuk GV, barulah kita gigih nak 'push' diri kan? Semoga konsistenlah Shahir lepas ni!

GV Fantasia sendiri bakal memulakan saingannya pada 8 November depan, jam 9 malam, secara langsung menerusi Astro Ria (saluran 104). Program yang menghimpunkan bekas bintang Akademi Fantasia ni akan berlangsung selama 11 minggu dari Auditorium MBSA, Shah Alam. Boleh juga layan di Astro One dan Sooka. Patutlah Shahir beria, rupanya saingan kali ni pun bukan biasa-biasa. Semoga sukses Shahir!

Kisah Hadie Elfardie: Anak Arwah Suhaimi Saad Risau Single Sulung

Beralih pula kepada satu lagi cerita yang tak kurang menarik perhatian, Hadie Elfardie, anak sulung kepada Allahyarham Suhaimi Saad dan Ina Naim, kini dalam debaran menanti penerimaan pendengar terhadap single sulungnya, 'Dusta Sebuah Cinta'. Sebagai penyanyi baru yang masih mencari tapak, Hadie berharap sangat agar dia diberikan peluang untuk buktikan bakat dan berjanji akan terus berusaha keras sekiranya percubaan pertamanya itu belum mendapat sambutan yang diharapkan. Memang patut puji semangat juang dia ni!

Hadie turut mendedahkan, proses untuk siapkan lagu ni bukan mudah. Dia ambil masa yang agak lama, sehingga lima bulan tau, semata-mata nak mencari 'penghayatan' yang betul sebelum merakamkan lagu ni. Aduh, lama gila kan? Tapi bagi Hadie, lambat atau cepat tu bukan persoalan utama. Yang lebih penting, sebagai pendatang baru, dia mahu berikan tanggapan pertama yang terbaik kepada pendengar sebab memang serius nak ceburi bidang muzik ni. Lagu 'Dusta Sebuah Cinta' ni hasil ciptaan Jaja Ishak dan Herman Shah, mengisahkan percintaan yang tak kesampaian, tapi dengan mesej positif di sebalik kegagalan sebuah hubungan. Deep betul jalan ceritanya!

Untuk dapatkan 'feel' lagu tu, Hadie akui memang mencabar. Bukan setakat hafal melodi dan lirik je, dia kena masuk dalam karakter lagu tu. "Ya, ambil masa lebih kurang lima bulan untuk saya betul-betul dapat ‘feel’ lagu ini dan sampaikan ceritanya dengan sehabis baik," katanya. Tempoh yang agak panjang tu jugak dipengaruhi rasa kurang yakin memandangkan Hadie masih baru dalam industri muzik. Kalau dulu ada karyawan berpengalaman yang 'guide' dia dari segi tempo dan lenggok, sekarang banyak benda dia buat sendiri. Memang ada rasa ragu-ragu dan takut, tapi nasib baik ada mak dia, Ina Naim, dan Jaja Ishak yang sentiasa bagi tunjuk ajar. Hadie menerima sokongan daripada ibunya dan Jaja Ishak.

Hadie turut bertanya ibunya macam mana arwah ayah dia dulu dapatkan 'feel' sesebuah lagu. Ina Naim pesan supaya banyak dengar lagu sendiri supaya boleh kenal lagu tu. Hadie pun banyak hayati cara arwah ayah dia bawa lagu-lagu masa zaman berkumpulan sehinggalah bergerak solo. Paling menyentuh hati, Hadie selalu bercerita, kadang-kadang bila pergi ke kubur, dia bercerita tentang hidup tanpa arwah ayah dia. Fuh, sebaknya!

Untuk pastikan vokal dia sentiasa berada dalam keadaan tip-top, Hadie amalkan rutin asas macam jaga pemakanan, rehat yang cukup dan faham betul-betul karakter setiap lagu yang nak dibawakan. Tak ada rahsia sangat katanya, cuma kurangkan ais, makanan berminyak dan banyak rehat supaya suara sentiasa terjaga. Nampaklah dia serius nak jaga kualiti vokal untuk peminat. Hadie berharap sangat 'Dusta Sebuah Cinta' ni boleh jadi titik permulaan baru dan naikkan semula namanya dalam industri. Dia risau kalau makin lama makin 'tenggelam' kalau tak terus mencuba. Jomlah kita support Hadie ni ramai-ramai, bagi dia semangat!

Memang power lah semangat artis-artis kita ni! Agak-agak, siapa lagi yang tengah struggle nak turun berat atau berdebar nak release single baru?