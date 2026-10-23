“Sesiapa Sunting Kenyataan Saya, Memang Tak Cool!” Nora Danish Betul-Betul Geram

Hiburan

Pelakon Nora Danish, 44, betul-betul geram! Dia meluahkan rasa kesal apabila kenyataannya disunting oleh pihak tak bertanggungjawab. Perbuatan ni bukan saja buat Nora pening kepala, malah mencetuskan pelbagai salah faham di kalangan masyarakat. Aduh, siapa punya kerja lah ni?

Nora, atau nama penuhnya Nora Mohd Danish Hanif, mengakui teknologi kecerdasan buatan (AI) memang dah canggih gila sekarang. Senang je nak sebar maklumat yang dah dimanipulasi. Tapi, dia tegas cakap, perbuatan memutarbelitkan kenyataan sampai orang ramai keliru ni tak boleh buat main-main. Boleh mengundang fitnah, you all!

Yang paling buat Nora naik angin bila ada yang edit kenyataan dia pasal pemandu lori. Dia kata, “Bagi sesiapa yang menyunting kenyataan saya tentang pemandu lori, memang tak ‘cool’ lah.” Nora jelaskan dia tak ada masalah langsung dengan mana-mana pekerjaan. Tapi bila kenyataan tu ditukar bukan oleh media, tapi oleh orang yang tak bertanggungjawab, itu dah dikira fitnah. Dia faham zaman AI ni semua boleh tipu, tapi janganlah sampai mempermainkan perasaan orang. Betul lah tu, mana aci!

Sebelum isu ni viral, Nora pernah bercakap dalam satu temu bual media yang dia tak serik nak bercinta lagi, siap berharap dapat suami beriman. Tiba-tiba, muncul satu poster palsu dengan tajuk, ‘Nora Danish tak takut berkahwin lagi, mahu suami beriman, bawa lori pun tak apa’.

Peminat pun ramai yang berdiri teguh di belakang Nora. Mereka menyelar habis-habisan sikap segelintir pihak yang suka manipulasi maklumat demi kepentingan sendiri, tanpa fikirkan maruah orang lain. Seorang peminat cakap, “AI makin bijak, tapi malangnya ada manusia makin malas nak guna akal. Sunting dan tular boleh namun nak bertanggungjawab atas kerosakan nama orang tiba-tiba semua hilang.” Peminat lain pula turut memberi sokongan dan meminta Nora terus kekal kuat.

Betul, zaman sekarang ni memang mencabar bila fakta boleh diputar belit sekelip mata. Kesian Nora kena hadap isu macam ni. Kita ni bila nak jadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab?