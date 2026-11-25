Hiburan

Bertahun-tahun peminat menanti, akhirnya Rockstar Games mengumumkan senarai pelakon utama untuk Grand Theft Auto VI (GTA 6). Drama teka-teki siapa Jason Duval dan Lucia Caminos dah berakhir, weh! Dylan Rourke disahkan memegang watak Jason Duval, manakala Manni L. Perez pula menghidupkan watak Lucia Caminos. Selepas bertahun-tahun Rockstar simpan rahsia macam ni, bukan main lega peminat, kan? Barulah boleh tidur lena sikit.

Jason Duval digambarkan sebagai seorang bekas askar yang secara beransur-ansur terperangkap dalam dunia jenayah Leonida, sebuah bandar fiksyen yang diinspirasikan oleh suasana Florida. Lucia Caminos, teman Jason yang baru dibebaskan dari penjara, akan bersamanya menempuh pelbagai situasi kompleks yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Gabungan dua watak utama dengan latar belakang macam ni memang buat kita tertanya-tanya macam mana jalan cerita dia nanti.

Bukan setakat dua watak utama je, barisan pelakon GTA 6 kali ni memang penuh bintang. Ada banyak muka familiar dari dunia filem, TV, muzik, dan komedi turut terlibat. Bintang bola sepak Amerika, Tyreek Hill, memainkan watak Maleek Rivers, pemain untuk filem fiksyen Vice City Manates. Watak ni direka dengan perincian yang memang mengingatkan imej dan gaya Hill di kehidupan sebenar. Pergh, Rockstar memang tak main-main kalau bab detail ni!

Seorang pelakon lain, Edwina Rai, berkongsi pengalaman dia yang unik. Dia mula mengikuti uji bakat seawal April 2022, tapi langsung tak tahu projek apa yang dia sedang kerjakan. Selepas beberapa pusingan pemilihan pelakon dan uji bakat, dia mendapat apa yang digambarkannya sebagai projek terbesar dalam kerjayanya.

Paling menarik perhatian kita adalah sistem radio maya dalam game ni yang dah di-upgrade habis-habisan. Ia dibina dengan pelbagai program, hos, iklan, dan kandungan muzik untuk mewujudkan persekitaran hiburan yang interaktif. “Weird Al” Yankovic dan Brigitte Nielsen akan jadi hos untuk Vice City FM. Si Yankovic tu siap tulis salinan pengiklanan dalam permainan dan muncul dalam beberapa iklan untuk jenama Burger Shot fiksyen lagi. Memang legend betul! Sistem radio ni bukan sekadar muzik latar belakang semata, tapi akan jadi sebahagian daripada dunia game yang diterokai pemain.

Pengumuman barisan pelakon ni memang membuka mata peminat pasal proses pembinaan dunia, pembangunan watak, dan elemen hiburan dalam game yang paling ditunggu-tunggu dalam industri ni. Dengan semua detail ni, siapa je yang tak excited? So, dah ready nak terjah Vice City tak lama lagi ke belum?