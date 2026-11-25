Hiburan

Pelakon terkenal, Wawa Zainal, baru-baru ini buat ramai terkejut bila berkongsi pengalaman pahit anaknya di sekolah melalui akaun Threads miliknya. Menurut Wawa, anaknya pernah menjadi mangsa tindakan fizikal rakan sekelas, termasuklah ditumbuk dan dipulas tangan.

“Sebelum ini anak saya pernah cerita kawan sekelas dia pernah tumbuk dan pulas tangan dia,” kata Wawa, atau nama sebenarnya Nur Hawa Zainal Abidin. Perkara ni, dia dah pun ceritakan pada suaminya, Aeril Zafrel.

Namun, reaksi Aeril pada awalnya lain macam. Menurut Wawa, Aeril beranggapan kejadian tu sekadar gurauan biasa antara budak-budak. Malah, Aeril berpendapat yang anak mereka perlu belajar hadapi cabaran sejak kecil, sebagai persediaan untuk menempuh kehidupan yang lebih mencabar.

Wawa berkata Aeril menjawab bahawa dunia ini keras dan anak mereka perlu belajar menghadapinya. Selagi tiada rasa sakit, lebam atau luka, katanya, mungkin itu gurauan kawan-kawan.

Tapi kali ini, Wawa akui dia dah tak mampu berdiam diri. Dia tidak mampu berdiam diri apabila anaknya sekali lagi berdepan situasi tak menyenangkan, dituduh buat sesuatu yang dia tak lakukan. “Tapi hari ini, bila anak saya cerita dia dituduh buat sesuatu yang dia tak buat, saya rasa saya sudah tak boleh diam!” ujarnya. Wawa memilih untuk tidak mendedahkan secara terperinci kejadian tersebut, dan enggan berkongsi identiti anaknya yang terlibat.

Perkongsian Wawa ni dah buat netizen ramai-ramai datang bagi nasihat. Rata-ratanya mendesak Wawa ambil tindakan sewajarnya, sebab isu buli ni bukan main-main. Jangan sampai benda lebih buruk terjadi, kan? Ramai yang setuju, aduan anak-anak pasal buli kena ambil serius, tak boleh anggap gurauan semata-mata.

Seorang netizen menasihati Wawa supaya menghubungi guru dan bertanya kepada murid terbabit, manakala yang lain berkata budak sekarang tidak sama seperti dahulu dan lebih baik bertindak sebelum terlambat. Memang betul lah, dunia sekarang ni, buli bukan lagi perkara remeh. Sampai bila kita nak biarkan anak-anak hadap benda macam ni sorang-sorang?