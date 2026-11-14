Kmy Kmo & Luca Sickta Lancar GONG, Album 12 Trek Kaya Warisan Melayu Nusantara

Lebih daripada sekadar koleksi lagu, GONG merupakan sebuah album konsep yang menyelami isu kemanusiaan, warisan, kerohanian, dan pencarian makna dalam dunia yang rumit.

Nama album ini diinspirasikan daripada gong tradisional, sebuah alat muzik yang telah lama digunakan di seluruh rantau Nusantara untuk menyeru perhimpunan, meraikan, dan menyatukan komuniti. Setiap lagu berfungsi seperti satu paluan gong, membawa pendengar melalui persoalan identiti, tujuan hidup, realiti sosial, perkembangan diri, dan harapan.

Bahasa Melayu menjadi nadi utama album ini. Peribahasa, pantun, simbolisme, sejarah, dan kebijaksanaan tradisional disulam dalam penerbitan moden, memastikan muzik ini menghormati akar budaya sambil relevan dengan pendengar masa kini. Di sebalik lirik puitis, GONG merenung tentang perpaduan di tengah perbezaan, keberanian memilih jalan sendiri, berpegang pada nilai dan identiti, serta bahaya materialisme dan ego. Album ini dibina sebagai sebuah perjalanan: ia bermula dengan keraguan dan pencarian, lalu berkembang menjadi kisah kesedaran, ketabahan, dan harapan.

GONG turut menampilkan penampilan istimewa oleh Mawi, Salammusik, Umairah, dan Niken Salindry. Lagu tumpuan utama ialah "TINGGI" menampilkan Niken Salindry, sebuah lagu tentang kebaikan, amalan baik, dan maruah sebagai ukuran sebenar kejayaan, serta bagaimana apa yang kita tinggalkan untuk orang lain dikenang lebih lama daripada kemasyhuran sementara.

“GONG adalah refleksi segala yang telah kami lihat, dengar, dan alami sebagai artis dan sebagai manusia. Setiap lagu membawa suara yang berbeza, namun semuanya bergema dari niat yang sama: untuk meninggalkan sesuatu yang bermakna,” kata Kmy Kmo.

“GONG adalah projek yang paling dekat dengan identiti kami. Kami mahu mencipta sebuah album yang berakar pada budaya dan bahasa kami, namun tetap berbicara kepada khalayak di luar sempadan. Bagi kami, muzik lebih daripada hiburan,” kata Luca Sickta.

GONG kini boleh didapati di semua platform penstriman utama.