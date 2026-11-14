Tak Cukup Satu Malam? Amir Masdi Buka Slot Tambahan AM:PM Showcase!

Hiburan

Permintaan melambung tinggi untuk AM:PM Showcase penyanyi Amir Masdi telah mendorong penganjur untuk menambah satu lagi slot persembahan. Fuh, memang tak dapat dinafikan penangan Amir Masdi ni! Disebabkan sambutan luar biasa, kini ada dua malam persembahan di Zepp Kuala Lumpur.

Tarikh baharu yang ditambah adalah pada 19 Disember, iaitu sehari lebih awal daripada persembahan asal yang dijadualkan pada 20 Disember. Ini memang berita paling gempak untuk semua peminat Amir Masdi, lebih-lebih lagi yang dah mula rasa frust menonggeng sebab terlepas peluang nak dapatkan tiket untuk malam pertama. Kan dah kata, kalau dah minat, memang sanggup beratur, eh silap, sanggup berebut tiket! Power betul!

Menurut Pengarah Projek Ultimate Media, Ekmal Md Nor, keputusan menambah slot persembahan ini dibuat sebab ramai sangat peminat yang hampa tak dapat tiket untuk malam pertama. "Disebabkan permintaan tinggi dan demi tidak mengecewakan peminat tegar Amir, kami mengambil keputusan untuk menambah satu lagi hari," katanya. Alahai, baiknya penganjur ni! Memang cairlah hati peminat bila artis dan penganjur faham keinginan dorang!

Tiket untuk persembahan tambahan ni dah mula dijual malam ini, 14 November, jam 9.30 malam. Jadi, kalau tak nak gigit jari lagi, baik cepat-cepat dapatkan tiket! Jangan lambat-lambat, nanti melepas pulak! Showcase eksklusif yang dinanti-nantikan ini akan berlangsung selama dua jam dengan kira-kira 22 lagu popular Amir Masdi bakal dipersembahkan. Fuh, dua jam, 22 lagu? Ini bukan showcase biasa-biasa, ini macam konsert mini dah ni! Siap sedia nak karok ramai-ramai sampai serak ke tu?

Amir Masdi, penyanyi popular yang terkenal dengan lagu Nur Cinta dan juga finalis Anugerah Juara Lagu ke-40 (AJL40), kata idea untuk buat AM:PM Showcase ni tercetus daripada keinginan dia sendiri nak raikan perjalanan seni yang penuh warna-warni bersama peminat. Peminat-peminat yang tak pernah putus-putus bagi sokongan padu sejak awal pembabitan dia dalam industri muzik. "Saya selalu percaya setiap lagu ada kisahnya sendiri dan setiap peminat juga mempunyai cerita yang menghubungkan mereka dengan lagu-lagu itu," jelas Amir. Betul la tu, setiap lagu kita ada memori sendiri, ada kisah cinta, kisah sedih, kisah gembira, semua ada!

Dia memang nak AM:PM Showcase ni jadi sebuah malam yang betul-betul istimewa dan tak dapat dilupakan. Bukan setakat datang tengok persembahan je, tapi balik nanti dengan kenangan manis yang boleh disimpan sampai bila-bila. Sekarang ni, Amir dan pasukannya tengah sibuk gila buat persiapan, susun pelbagai elemen baharu supaya showcase kali ni betul-betul berbeza daripada persembahan dia sebelum-sebelum ni. Kiranya, ini adalah tanda penghargaan dan terima kasih dia untuk korang yang sentiasa mempercayai dan menyokong perjalanan muzik dia selama ini.

So, jangan cakap abang tak payung. Siapa cepat, dia dapat! Nak meriahkan Zepp Kuala Lumpur dengan suara Amir Masdi? Jomlah!