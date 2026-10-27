“Saya Hanyalah Manusia Biasa”: Ruhainies Pilih Terus Fokus Kerjaya, Kerap Ke Uzbekistan Jenguk Keluarga

Hiburan

Dalam meniti perjalanan kerjaya yang tidak pernah sunyi daripada perhatian umum, pelakon Ruhainies memilih pendekatan yang cukup tenang dengan terus melangkah ke hadapan dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kehidupan serta kerjaya seninya. Keputusan ini dibuat biarpun namanya pernah terpalit dengan kontroversi.

Dalam pada itu, Ruhainies turut meluahkan rasa syukurnya kerana segala hubungan beliau bersama rakan-rakan seperjuangan dalam industri seni masih berada di tahap yang sangat profesional dan kekal baik. Beliau secara terang-terangan memberitahu, Jika sesama rakan industri seni, alhamdulillah tiada yang memboikot. Kerjaya saya juga berjalan seperti biasa. Perkara ini pun sudah lama berlalu. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kontroversi yang melanda tidak menjejaskan peluangnya untuk terus berkarya.

Malah, sebagai bukti kepada kesinambungan kerjayanya, Ruhainies baru sahaja habis penggambaran dua minggu yang lalu. Drama tersebut dijadualkan bakal ditayangkan pada penghujung bulan ini, sekaligus mengesahkan bahawa kerjaya seninya tidak pernah terhenti. Selain itu, beliau juga mengesahkan akan terlibat dalam sebuah projek filem yang kini masih di peringkat awal produksi, menunjukkan beliau aktif mengembangkan portfolio seninya.

Menyentuh mengenai pandangan dan tindakan netizen yang mungkin ingin memboikot, Ruhainies dengan rendah hati mengakui bahawa beliau tidak mempunyai kuasa untuk mengawal reaksi umum. Bagi netizen yang nak memboikot, saya tak boleh nak kawal. Terserahlah siapa yang nak menerima atau memboikot saya. Siapa saya nak mengawal mereka? ujarnya. Beliau menegaskan bahawa dirinya sudah lama “move on” dan menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa membiarkan perkara tersebut mengganggu kehidupannya.

Antara cara beliau mengendalikan kehidupan seperti biasa adalah dengan banyak mengembara ke luar negara dan menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga. Ruhainies mengakui bahawa fokus utamanya adalah pada keluarga, terutamanya ibu dan bapa. Beliau percaya bahawa dengan kehadiran mereka, segala masalah yang dihadapi akan hilang atau terasa lebih ringan.

Beliau turut berkongsi mengenai rutinnya yang kerap berulang-alik ke Uzbekistan. Ini kerana ibu dan ayahnya kini menetap di negara tersebut untuk menguruskan perniagaan. Keluarga beliau juga sudah memiliki rumah di sana. Kalau mereka pulang ke Malaysia pun biasanya sekejap sahaja, jelas Ruhainies. Beliau menambah, ibu bapanya akan duduk di Uzbekistan selama tiga bulan, kemudian pulang ke Malaysia seminggu sebelum kembali ke Uzbekistan, menunjukkan mereka kerap berulang-alik antara dua negara tersebut.

Ruhainies mengakui beliau reda dengan segala ujian yang telah dilalui dan percaya setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah yang tersendiri. Beliau melihat pengalaman tersebut sebagai pengajaran berharga untuk dirinya menjadi insan yang lebih baik. Saya hanyalah manusia biasa. Setiap orang akan melalui ujian dan dugaan masing-masing. Saya hanya lalui sahaja kerana hidup ini perlu diteruskan, katanya, dengan nada pasrah namun teguh.

Pelakon ini turut meluahkan kepercayaan beliau bahawa Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Beliau menganggap cabaran ini sebagai ujian dan pengajaran untuk dirinya. Selama 34 tahun ini, pelbagai nikmat yang Allah berikan, kongsinya. Ruhainies juga bersyukur kerana selepas kontroversi tersebut, beliau telah menerima pelbagai rezeki dan dipertemukan dengan manusia yang baik. Beliau yakin bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya.

Ketika menerima maklum balas daripada umum, Ruhainies menyatakan kesediaannya untuk menerima teguran yang membina. Namun, beliau turut bertanya, Kalau teguran yang menghina, siapa yang boleh terima? Ini menunjukkan beliau tetap mempunyai batas dalam menerima kritikan, dan memilih untuk mengabaikan komen yang tidak membina.

Pendek kata, Ruhainies memilih untuk fokus pada hal yang boleh dikawal, iaitu diri sendiri dan kerjaya. Jadi, ada drama baru Ruhainies akan datang hujung bulan ni, korang nak tengok ke tak?