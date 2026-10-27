Sarimah Ibrahim sambung belajar di Harvard, buktikan ilmu tak kenal usia dan glamor

Hiburan

Che Puan Sarimah Ibrahim sekali lagi membuktikan usia bukan penghalang untuk terus mengejar ilmu. Pelakon terkenal ini memaklumkan hasratnya untuk sambung pengajian di Harvard Medical School. Bukan calang-calang tau, universiti berprestij dunia tu! Inspirasinya untuk melangkah semula ke alam kampus ni, kata Sarimah, adalah demi anak-anak tersayang agar mereka sentiasa mengutamakan ilmu dalam kehidupan.

Sarimah, yang kini berusia 48 tahun, tegas mengatakan proses menimba ilmu takkan pernah terhenti walaupun seseorang tu dah mencapai kejayaan dalam kerjaya. Betul tu, ilmu ni takde expired date kan? Apatah lagi bila ada peluang untuk terus kembangkan pengetahuan, memang kena rebut. Dia juga mahu tunjukkan dekat anak-anaknya bahawa kehidupan seorang selebriti bukan semata-mata mengejar populariti dan kemewahan, tapi pendidikan juga penting dan patut jadi keutamaan.

Fuh, memang power! Sarimah bakal ikuti program Kesihatan dan Kesejahteraan Wanita di Harvard Medical School. Semoga segala urusan pengajiannya dipermudahkan dan dia dapat timba ilmu sebanyak mungkin. Memang salute habis!

Ini bukan kali pertama Sarimah mengimbangi kerjaya seni dengan tuntutan pelajaran. Sejak tahun 2009 lagi, dia dah biasa berdepan dengan situasi 'pegang skrip satu tangan, tangan yang lain pegang buku'. Steady betul! Dia siap kongsi lagi, kalau lepas habis shooting drama, dia akan gunakan masa rehat yang ada untuk belajar, sebelum sambung penggambaran semula. Memang konsisten dari dulu!

Mengulas tentang cabaran membahagikan masa, Sarimah tak nafikan memang agak susah. Jadual shooting yang perlu ikut ketetapan pihak produksi, lepas tu kena uruskan rutin harian termasuk menghantar anak ke sekolah, dan luangkan masa pergi gim lagi. Memang takde 'me time' sangatlah nampaknya untuk bersantai-santai. Tapi, ada jawapan legend dari Sarimah: 'Me time saya adalah sewaktu saya belajar'. Wow, inilah yang dinamakan minat mendalam dan fokus yang luar biasa!

Pelakon yang dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Tunku Sofia Najihah, yang kini berusia tujuh tahun ini, percaya ilmu yang diperoleh nanti boleh dimanfaatkan sepenuhnya dalam kerjaya lakonannya. Katanya, ia akan bantu dia menghasilkan watak yang lebih mendalam dan berkesan. Siapa kata artis tak boleh pandai? Sarimah buktikan sebaliknya!