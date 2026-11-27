Hiburan

Ada seorang wanita meluahkan rasa sedih di aplikasi Threads kerana merasakan hubungannya dengan teman lelaki semakin renggang akibat kekangan masa. Dia rasa seolah-olah dipinggirkan bila si dia tidak meluangkan banyak masa bersamanya.

Wanita ini mempersoalkan sama ada dia gagal sebagai teman wanita kerana tidak mampu memahami kepenatan pasangannya. Mengikut perkongsiannya, kedua-duanya bekerja dari pukul sembilan pagi hingga enam petang. Namun, teman lelakinya akan menyambung kerja dengan melakukan e-hailing selepas waktu pejabat sehingga pukul lapan malam.

Rutinitas teman lelakinya selepas pulang kerja adalah mandi, makan, dan solat sebelum menghubungi wanita itu sekitar pukul 9.45 malam. Masalahnya, menjelang pukul 10 malam, si lelaki akan memberitahu bahawa dia sudah mengantuk dan mahu tidur pada pukul 10.15 malam. Situasi ini membuatkan wanita tersebut rasa mereka makin jauh sebab tak sempat berjumpa dan bersembang.

Kisah ini mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Ramai yang meminta wanita berkenaan memahami kepayahan teman lelakinya yang mungkin sedang bekerja keras untuk mengumpul wang bagi menghalalkan hubungan mereka. Ada yang menyarankan agar wanita itu berkomunikasi terlebih dahulu sebelum meluahkan perasaan di media sosial, kerana lelaki yang serius mahu berkahwin memang akan bekerja keras sehingga pasangan terabai.

Ada juga komen yang agak pedas menyuruh wanita itu mencari penganggur sahaja jika tidak tahan, kerana otak lelaki yang bekerja keras sudah penuh dengan urusan kerja dan tidak mampu melayan rajuk yang tidak tentu hala.

Namun, tidak semua bersetuju. Segelintir individu berpendapat bahawa lelaki tersebut sepatutnya tahu membahagikan masa walaupun sibuk bekerja agar pasangannya tidak merasa sunyi dan menjadi emosi. Malah, ada yang mencadangkan agar wanita itu cuba mendiamkan diri selama beberapa hari untuk melihat sama ada teman lelakinya akan mencari atau tidak bagi mengetahui status sebenar hubungan mereka.

Korang rasa macam mana? Patut ke kita fahamkan sangat penat partner sampai kita sendiri rasa macam 'single' dalam relationship?