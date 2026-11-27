Hiburan

Ayda Jebat baru-baru ini mencuri perhatian netizen selepas memuat naik video menunjukkan usahanya menyediakan hidangan untuk keluarga. Ayda mengakui bahawa itu merupakan percubaan pertamanya memasak sendiri.

Ada sebab kenapa Ayda tiba-tiba kena 'on' mood memasak. Dia terpaksa ambil alih tugas di dapur selepas suaminya, Nabil Mahir dan anak-anak mereka kurang sihat akibat influenza. Keadaan jadi lebih mencabar apabila pembantu rumah mereka pula terpaksa menjalani kuarantin selepas dijangkiti cacar air.

Dalam kapsyen Instagram miliknya, Ayda sempat berseloroh bertanya kepada pengikutnya sama ada masakan itu menjadi atau tidak sambil meminta kata-kata semangat. Dia juga memohon maaf jika gaya memasaknya tidak sama dengan orang lain kerana benar-benar baru pertama kali mencuba.

Tapi yang paling penting, 'juri' utama iaitu Nabil Mahir bagi lampu hijau! Nabil memuji hasil masakan isterinya dan mengesahkan yang hidangan itu memang sedap. Dia juga tegaskan yang dia tahu masakan itu bukan dibeli sebab dia nampak sendiri Ayda yang menyediakannya.

Bukan Nabil saja yang teruja, rakan-rakan artis dan netizen pun turut membanjiri ruangan komen untuk memuji keberanian dan kejayaan Ayda di dapur. Kita semua tahu bukan senang nak handle dapur bila satu rumah sakit, tapi Ayda buktikan dia boleh buat!