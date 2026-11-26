Hiburan

Pelakon Julia Farhana berkongsi luahan terbuka yang memberi gambaran bahawa ikatan perkahwinannya dengan Dr Che Muhammad Hafiz sudah berakhir. Julia atau Julia Farhana Marin, 32, memuat naik hantaran di laman Instagram miliknya bersama gambar hitam putih yang menunjukkan suasana di dalam bilik mahkamah.

Dalam surat terbuka buat bekas suaminya itu, Julia mengakui bahawa tidak semua yang dilakukan dapat menjadi sempurna dan ada ketika mereka saling menyakiti tanpa niat. Beliau menegaskan bahawa dirinya telah berusaha untuk menjadi isteri terbaik dan berharap Dr Che Hafiz tidak meragui keinginan beliau untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Menurut Julia, perceraian adalah jalan terbaik untuk mereka berdua walaupun perkara itu sukar untuk diterima kerana ia adalah jalan yang telah ditakdirkan. Beliau juga tidak mahu perpisahan tersebut menjadi satu penyesalan dalam kehidupan mereka pada masa akan datang.

Julia menganggap perkahwinan mereka sebagai satu fasa yang cukup bermakna dalam hidupnya. Beliau meluahkan rasa syukur atas segala pengalaman, pengajaran, dan diri mereka yang pernah wujud sepanjang perjalanan hidup tersebut, walaupun mengakui bukan semuanya sempurna.

Saya harap awak maafkan saya, sebagaimana saya menerima takdir dengan memaafkan awak. Saya tidak mahu membawa rasa dendam dalam kehidupan kita seterusnya, tulis Julia dalam hantarannya.

Beliau mengakhiri luahan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Che Hafiz kerana telah menjadi sebahagian daripada hidupnya serta meminta bekas suaminya itu untuk menjaga diri.

Untuk rekod, Julia dan Dr Che Muhammad Hafiz mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2022. Sebelum itu, Dr Che Hafiz pernah berkahwin dengan pelakon Lufya Omar pada 26 November 2016 sebelum sah bercerai pada 17 Jun 2020. Hasil perkahwinan dengan Lufya Omar, mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan bernama Laana Haura, 9 tahun.