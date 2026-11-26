Hiburan

Pelawak Amir Raja Lawak akhirnya boleh tarik nafas lega selepas dibenarkan pulang ke rumah pada Selasa, 24 November, menurut Sinar Harian dan mStar. Beliau sebelum ini menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II) selama lebih dua minggu akibat jangkitan influenza B dan kuman pada paru-paru.

Menurut Amir, keadaan kesihatannya merosot secara mendadak yang bermula dengan demam berpanjangan sebelum diserang asma. Pemeriksaan X-ray kemudian mengesahkan adanya jangkitan kuman pada paru-parunya. Beliau berkata pihak perubatan hampir menidurkannya, namun ibunya meminta doktor mencuba kaedah rawatan lain terlebih dahulu.

Beliau menyifatkan ujian influenza B kali ini jauh lebih mencabar berbanding ketika dijangkiti COVID-19 sebelum ini. Menurut Gempak, Amir rasa kesan lama COVID-19 memudahkan jangkitan kali ini melekat dan menyerang sendi serta dalaman. Beliau turut mengalami simptom berat seperti kahak berdarah, kesukaran bernafas sehingga memerlukan mesin oksigen yang melekat kuat pada muka, serta perlu menjalani beberapa prosedur rawatan.

Walaupun sudah keluar hospital, Amir mengakui dirinya masih belum pulih 100 peratus. Beliau masih perlu menjalani pemeriksaan susulan termasuk imbasan CT (CT Scan) dan X-ray. mStar melaporkan bahawa sebelum ini beliau sempat menghabiskan masa selama 10 hari dirawat di ICU sebelum dipindahkan ke wad biasa.

Kejadian ini berlaku secara tiba-tiba sehingga Amir tidak sempat menguruskan beberapa urusan perniagaannya. Beliau cuba mengendalikan hal kedai pada peringkat awal, namun akhirnya keadaan menjadi terlalu teruk sehingga telefon bimbitnya terpaksa dipegang oleh ahli keluarga. Amir mengakui kesibukan bekerja tanpa rehat dan tidur yang cukup mungkin menjadi punca kesihatannya terjejas.

Beliau sempat menzahirkan penghargaan kepada semua doktor, jururawat dan pembantu perawatan kesihatan (PPK) yang menjaganya, serta berterima kasih atas doa semua pihak. Amir turut mengingatkan orang ramai, terutamanya bekas pesakit COVID-19, supaya lebih berhati-hati menjaga kesihatan, makan dan minum.

"Apapun nikmat hidup dalam sihat memang tiada tandingnya," katanya.