Hiburan

Pelakon Nadiya Nisaa berkongsi rasa bangga terhadap adiknya, Aida Amron, yang membawa pulang trofi Pelakon Wanita Terbaik pada FFM35 menerusi lakonannya dalam filem Badak.

Menerusi hantaran di Instagram, Nadiya mendedahkan bahawa Aida sebenarnya berdepan cabaran besar kerana pada awalnya tidak mendapat persetujuan keluarga untuk menceburi bidang lakonan. Namun, Aida memilih untuk tidak menyerah kalah dan berusaha sendiri untuk mengejar impiannya.

“Siapa sangka dikala keluarga kata tidak, dia memilih untuk diam dan tidak menyerah. Walau ramai tak tahu. Ya dia adik, saya kakak. Belajar sendiri, usaha sendiri. Pujuk hati. Daya tahan,” tulis Nadiya.

Demi menimba ilmu dan mencari peluang dalam industri seni, Aida tetap menghadiri kelas lakonan serta sesi uji bakat walaupun tanpa sokongan awal keluarga. Nadiya turut memberitahu bahawa Aida tidak mahu memalukannya sebagai kakak yang sudah sedia dikenali dalam bidang ini.

Dalam perkongsian tersebut, Nadiya memetik dialog watak Mirah dalam filem Badak yang dianggap menggambarkan perjalanan seni Aida: “Siapa sangka dikala keluarga berkata tidak, dia tetap pergi ke uji bakat dan kelas lakonan. Cari ilmu dan jalan. Isi ruang kosong dalam diri. Tak mahu malukan kakak. Kegigihan.”

Nadiya menyifatkan Aida mempunyai mimpi yang tidak pernah patah dan akhirnya berjaya membuktikan bakatnya sehingga mendapat pengiktirafan di pentas anugerah. Menurut mStar, Aida sendiri mengaku dalam ruangan komen bahawa dia sangat takut memalukan Nadiya dan kakaknya yang lain, Min Luna, dalam industri ini.

Menurut mStar, Aida mula tertarik dengan dunia lakonan selepas melihat Nadiya beraksi dalam teater Tanda. Sementara itu, laporan Harian Metro menyebut Aida mula menceburi karier lakonan pada 2018 melalui filem Gol & Gincu Vol 2, sebelum menyusul filem Badak pada 2025 dan Pemuja Syaitan.

Dalam satu sidang media selepas kemenangan itu, Aida mengaku terkejut kerana dia merasakan dirinya masih hijau dalam industri. Menurut Kosmo Online, Aida sempat membuat kajian tentang coron pencalonan dari FFM pertama sehingga FFM34 untuk bersedia menghadapi acara tersebut. Aida juga mengakui dia belum menemui bakat dalam dirinya, tetapi bersyukur kerana orang lain nampaknya.