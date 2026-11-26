Hiburan

Kaka Azraff akhirnya buka mulut tentang status hatinya selepas bercerai kali kedua. Penyanyi ini mengesahkan bahawa dia tidak menutup pintu hatinya untuk mencari cinta baharu dalam hidupnya.

Kaka mendedahkan bahawa dia kini berada dalam fasa sedang mengenali hati budi seorang jejaka yang hadir dalam hidupnya. Namun, dia memilih untuk tidak terburu-buru dan lebih selesa untuk merahsiakan hubungan tersebut daripada pengetahuan umum buat masa ini.

Tunggu masa sesuai untuk umumkan

Walaupun sudah ada ‘kawan istimewa’, Kaka atau nama sebenarnya Nor Atiqa Noor Azraff, 37, mengakui belum bersedia untuk berkongsi berita gembira itu kepada orang ramai. Dia mahu menunggu waktu yang sesuai sebelum mengumumkannya.

Bagi Kaka, tahun 2026 telah memberikan banyak pengajaran bermakna dalam hidupnya. Dia merasakan banyak perkara yang berlaku tahun ini seolah-olah membuka satu pintu kepada peluang yang lain, dan menganggap itulah lumrah kehidupan yang sentiasa membawa seseorang ke peringkat seterusnya.

Fokus diri sendiri dan percaya pada cinta

Buat masa ini, Kaka mahu memberikan tumpuan sepenuhnya kepada beberapa perkara utama iaitu dirinya sendiri, anak-anak, kerjaya serta masa depannya. Dia tidak menetapkan apa-apa sasaran yang khusus kerana dia sangat percaya pada konsep cinta.

Kaka menegaskan keyakinannya terhadap cinta kerana baginya Tuhan adalah cinta. Oleh itu, dia menerima sahaja takdir sama ada cinta itu akan hadir atau tidak dalam hidupnya.

Mengenai hubungan dengan kawan istimewa tersebut, Kaka menjelaskan bahawa mereka memang sudah ada dalam fasa kenal-kenal. Dia kini hanya berserah kepada ketentuan Tuhan dan akan mengumumkannya apabila tiba masa yang tepat nanti.