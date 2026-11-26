Apa yang berlaku apabila pertunjukan fesyen dan konsert langsung bergabung menjadi satu persembahan? Itulah MadWalk, yang dicipta oleh MAD TV di Athens pada tahun 2011. Pada hari Isnin, 23 November 2026, acara ini kembali untuk edisi ke-16.

Konsepnya cukup unik: setiap pereka fesyen digandingkan dengan seorang artis muzik. Ketika koleksi diperagakan di pentas peragaan, artis berkenaan membuat persembahan secara langsung, di pentas yang sama dan pada detik yang sama. Setiap gandingan dicipta khas untuk satu malam ini sahaja, menampilkan susunan muzik baharu, mashup dan lagu cover yang tidak akan anda dengar di tempat lain.

Hari ini MadWalk merupakan malam fesyen dan muzik terbesar di Greece: sebuah arena yang penuh sesak tiketnya habis terjual, iaitu arena tertutup Tae Kwon Do di Athens; sebuah program khas TV nasional; dan uji bakat model terbuka yang menerima lebih 3,500 penyertaan.

Tema tahun ini ialah «We are all made of stars».

Antara tarikan utama malam tersebut ialah LEGO Daisy Dress: gaun couture yang diperbuat daripada 12,000 kepingan LEGO, dengan 790 kuntum bunga yang disusun satu demi satu menggunakan tangan. Dicipta oleh pereka Nora Sarman bersama LEGO Certified Professional Balázs Doczy, ia dipersembahkan di Greece secara eksklusif di MadWalk, dipakai oleh hos acara tersebut, Vicky Kaya.

Pesona glamor Old Hollywood dibawakan bersama mashup langsung lagu Beyoncé: penyanyi LILA menggabungkan lagu Beyoncé dengan «Prisencolinensinainciusol» nyanyian Adriano Celentano untuk koleksi Celia Kritharioti yang sarat dengan rumbai, bulu pelepah dan roset organza.

Acara kemuncak menjadi milik bintang Eurovision, Eleni Foureira, sebelum arena tersebut dihujani taburan konfeti.

MadWalk. Di mana fesyen bertemu muzik.