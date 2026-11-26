Hiburan

Pelakon Jazmy Juma berharap kontroversi yang melanda drama bersiri Dua Nyawa tidak menjadi penghalang untuk penonton terus mengikuti naskhah tersebut. Jazmy atau nama sebenarnya Jazmy Khan Juma Khan, 28, berpendapat isu tersebut tidak akan menyebabkan orang ramai memboikot drama itu.

"Saya tak rasa orang boikot, insya-Allah. Saya rasa ini ketentuan Ilahi," kata Jazmy ketika menghadiri sidang media drama bersiri Viu berjudul Wali Dalam Tangisan di Petaling Jaya pada malam Rabu.

Walau bagaimanapun, Jazmy enggan mengulas lanjut mengenai kemelut yang berlaku kerana perkara itu sudah melibatkan pihak berkuasa. Beliau memohon maaf kerana tidak boleh bercakap apa-apa memandangkan isu ini sudah melibatkan polis dan pihaknya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam pada itu, Jazmy yang memegang watak Zafran dalam Dua Nyawa berharap penonton dapat mengambil iktibar dan intipati daripada jalan cerita setiap karya lakonannya, termasuklah drama berkenaan, tidak kira pengajaran itu kecil atau besar.

Drama Dua Nyawa menjadi perhatian ramai selepas Puteri Balqis mendedahkan dirinya menjadi mangsa gangguan fizikal. Beliau mendakwa ada seorang pelakon lelaki yang sengaja bergesel dengannya di set penggambaran. Menurut Kosmo Online, Puteri Balqis turut meluahkan rasa kurang senang kerana sering menerima gangguan dan amaran daripada segelintir peminat fanatik pelakon lelaki yang pernah bergandingan dengannya.

Puteri Balqis juga mendakwa ada mengambil inisiatif bertemu pengarah untuk meminta agar babak bersentuhan dikurangkan selepas pelakon terbabit didakwa berulang kali cuba mengambil kesempatan terhadap dirinya, menurut Kosmo Online.

Susulan itu, Puteri Balqis membuat laporan polis pada 20 November lalu. Bapa tirinya, Farris, memaklumkan bahawa bukti sokongan turut diserahkan kepada pihak berkuasa untuk membantu siasatan.

Pelakon Zarif Ghazi, yang turut menjadi sebahagian daripada barisan pelakon Dua Nyawa dan dikaitkan dengan isu ini, dilaporkan sudah membuat laporan polis bagi mempertahankan dirinya. Menurut Kosmo Online, pihak pengurusan Zarif Ghazi menafikan sekeras-kerasnya dakwaan gangguan seksual tersebut sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Setakat ini, polis telah merakam keterangan enam individu. Menurut laporan Newswav melalui Buletin TV3, saksi yang sudah memberi keterangan termasuk Puteri Balqis, pelakon lelaki terbabit, pengarah, dua jurukamera, serta tunang pengadu yang juga pembantu peribadinya.

Siasatan kes ini akan diperluas dengan rakaman keterangan kira-kira 25 lagi saksi yang terdiri daripada kru produksi secara berperingkat, menurut Newswav. Pihak produksi Global Film Station Sdn Bhd juga memaklumkan akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa, lapor Newswav.