Hiburan

Pelakon dan penyanyi, Isa Khan baru-baru ini berkongsi luahan hati melalui Instagram tentang kehidupannya yang kini dilalui sendirian. Dia mengakui sedang dalam proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan rasa sunyi yang tidak pernah dirasainya sebelum ini.

Dalam hantaran tersebut, Isa meluahkan perasaannya tentang pulang ke rumah tanpa ada sesiapa yang menanti. Katanya, “Kini aku belajar untuk menjalani kehidupan dengan sendiri, pulang ke rumah tanpa sesiapa menanti, melalui hari tanpa teman di sisi dan biasakan diri dengan sunyi yang dahulu tidak pernah aku kenali.”

Bukan itu saja, dia turut mengakui ada waktunya sepi terasa begitu berat dan ada ketika hati terlalu penat untuk berpura-pura kuat. Walaupun begitu, Isa tetap percaya bahawa setiap ujian ada hikmah tersendiri dan menjadikan Allah SWT sebagai tempat mengadu serta mencari ketenangan.

Dia menegaskan tidak mahu terus meratapi kehilangan yang berlaku, sebaliknya memilih untuk lebih bersyukur dengan segala nikmat yang masih ada. “Aku tidak mahu terlalu meratapi apa yang telah hilang, tapi aku mahu belajar untuk bersyukur dengan apa yang masih Allah SWT pinjamkan hari ini,” jelasnya lagi.

Bagi Isa, setiap kehilangan itu sebenarnya membawa pengajaran dan setiap kesulitan pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Dia turut menitipkan doa agar diberikan kekuatan untuk terus melangkah, melapangkan jiwa menerima takdir, dan sentiasa berada dalam rahmat-Nya.

Sebelum ini, timbul spekulasi mengenai status rumah tangganya dengan aktres Nur Risteena. Menurut Gempak, isu ini jadi hangat selepas Isa memuat naik foto latar belakang hitam dengan tulisan 2019-2026 yang memberi gambaran hubungan mereka sudah berakhir. Namun, Isa menegaskan bahawa perkongsian itu hanyalah gurauan dan bukan melibatkan hal peribadi.

Sebelum ini, Risteena sendiri pernah mengeluarkan kenyataan bagi menafikan dakwaan bahawa mereka sudah bercerai. Isa juga memilih untuk tidak mengulas lebih lanjut mengenai status rumah tangganya kerana menganggap ada perkara peribadi yang tidak perlu dikongsi kepada umum, menurut Gempak.

Sebagai rekod, pasangan ini telah bertunang di Bali pada November 2019 sebelum mendirikan rumah tangga pada Mac 2021.