Hiburan

Penyanyi Akim Ahmad mengaku dia ada menolak beberapa tawaran persembahan sebab mahu beri komitmen sepenuhnya terhadap program Gegar Vaganza Fantasia (GVF). Walaupun begitu, Akim atau nama sebenarnya Afiq Hakim Ahmad, 35, rasa bersyukur kerana ada juga undangan nyanyian yang diterima tidak bertindih dengan jadual konsert mingguan.

“Ada (tolak show), cuma kebanyakannya bila saya tengok jadual Alhamdulillah tak ada berlanggar dengan hari Ahad,” katanya ketika ditemui selepas konsert minggu ketiga GV Fantasia pada Ahad lalu. Menurut Akim, kebanyakan persembahan yang dia terima adalah pada hari Rabu, Jumaat, dan Sabtu, jadi tiada percanggahan atau pelanggaran, cuma ada satu atau dua hari dia tidak dapat membuat latihan dan ‘sound check’.

Vokalis kumpulan Akim & The Majistret ini juga sedar dia perlu lebih bijak menguruskan tahap kecergasan serta mengawal penggunaan tenaga sepanjang minggu. Ini penting supaya dia tidak terlalu keletihan ketika beraksi pada malam konsert nanti.

“Sebenarnya tenaga itu saya perlu perhalusi dan kawal supaya saya tak guna lebih energi ke arah yang sia-sia,” jelasnya. Dia menganggap situasi ini sebagai satu kesedaran agar tidak terlalu melebih menggunakan tenaga supaya tidak menjadi lemah semasa konsert.

Akim sebelum ini diumumkan sebagai peserta kerusi panas dalam GVF bersama tiga lagi bekas bintang Akademi Fantasia (AF) iaitu Felix, Ara, dan Farah Diana Anuar. Kehadiran mereka melengkapkan 13 orang peserta GVF, di mana mereka bertanding bersama sembilan peserta lain iaitu Mawi (AF3), Vince (AF1), Faizal (AF4), Shahir (AF8), Mila Jirin (AF5), Stacy (AF6), Zahid (AF2), Faizul Sany (AF2013), dan Firman Bansir (AF2014).

Musim GV13 ini digerakkan oleh trio hos Nabil Ahmad, Jihan Muse, dan Sherry Alhadad. Manakala barisan juri pula masih mengekalkan tiga nama besar iaitu Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat. Celcom Digi pula bertindak sebagai penaja rasmi bagi Gegar Vaganza Fantasia.

Program yang berlangsung selama 11 minggu ini bersiara setiap Ahad jam 9 malam di Astro Ria (saluran 104) secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam. Peminat juga boleh menontonnya melalui strim On Demand di aplikasi Astro GO dan Sooka.

Kita semua tahu betapa penatnya nak maintain vokal power setiap minggu, jadi keputusan Akim untuk 'save' energy ni memang bijak. Korang rasa siapa yang paling layak menang musim ni?