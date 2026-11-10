Salad Bulgur ni Memang Fresh Gila, Tapi Apa Benda Bulgur Tu?

Gaya Hidup

Kalau korang cari salad yang bukan saja mudah nak buat, tapi juga power dan lain daripada lain, salad bulgur ni memang patut masuk dalam radar. Ini bukan salad biasa-biasa tau, sebab ia datang dengan rupa yang colourful dan rasa yang refreshing. Ngam sangatlah kalau nak buat menu makan tengah hari ringan-ringan, atau jadi lauk sampingan dekat meja makan.

Bulgur ni pula, bila digabungkan dengan sayur-sayuran segar macam tomato, timun, cili benggala, dan daun bawang, memang jadi combo yang letup. Ditambah lagi dengan daun-daun herba macam parsley dan pudina, pergh, bau dia pun dah buat perut berbunyi. Dressing dia pun senang je, pakai jus lemon dengan minyak zaitun. Simple tapi padu!

Yang bestnya, salad bulgur ni memang jenis yang fleksibel. Korang boleh alter ikut bahan apa yang ada kat dapur. Rasa nak lagi meriah? Boleh je campak feta cheese yang dihancurkan, buah zaitun, jagung, tomato kering, atau pun timun jeruk. Kalau nak extra protein untuk lagi kenyang, masukkan telur rebus, tuna, atau kekacang. Memang versatile habis!

Salad ni sesuai sangat kalau nak dijadikan bekalan untuk lunch box sebab boleh disediakan awal. Tips dia, biar kejap dalam peti ais sebelum makan, baru rasa dia lagi kaw dan sebati. Dengan bahan-bahan fresh dan dressing yang tak cerewet, salad bulgur ni confirm akan jadi menu sihat korang yang baru. Takde lah bosan asyik makan salad yang sama, kan?