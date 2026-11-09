“Takut Salah Masuk Rumah, Nanti Jadi Perang Saudara” — Noraniza Idris Beri Amaran

Hiburan

Penyanyi Noraniza Idris mengingatkan penyanyi agar lebih peka dan berhati-hati apabila melakukan improvisasi serta lenggok vokal, terutama untuk lagu yang ada identiti etnik tertentu. Kalau salah langkah, katanya, boleh jadi ‘perang saudara’!

Menurut Kak Ani, lenggok dalam nyanyian tradisional ni tak boleh suka-suka hati je nak improvise. Ia bukan sekadar hiasan vokal semata, tapi perlu ada kaitan rapat dengan bahasa muzik dan karakter bunyi sesuatu kaum. Fuh, mendalam juga maksudnya!

“Kenapa skil improvisasi lenggok nyanyian itu jadi Minang? Lenggok nyanyian kita dalam etnik kena dekat dengan instrumen etnik kaum itu, baru dekat dengan jiwa sebenar,” jelasnya. Katanya lagi, “Berhati-hati bila improvise lagu etnik. Takut salah masuk rumah, nanti jadi ‘perang saudara’.” Haa, ini bukan main-main punya amaran tau!

Kak Ani turut menekankan yang improvisasi vokal perlu ambil kira gerak melodi dan karakter bunyi instrumen tradisional etnik berkenaan. Contohnya, kalau nyanyi lagu Minangkabau, lenggoknya kena ‘ambil rasa’ daripada skala dan gerak melodi caklempong. Kalau lagu Iban pula, improvisasi vokalnya kena dekat dengan gerak melodi serta karakter bunyi kulintangan atau engkerumong. Maknanya, bukan setakat nyanyi melodi, tapi kena serap bahasa alat muzik tradisi tu ke dalam suara kita!

Memang betul pun apa Kak Ani cakap tu. Kadang-kadang kita dengar ada yang nyanyi lagu etnik tapi lenggoknya rasa pelik semacam, macam tak kena jiwa. Pentingnya untuk betul-betul faham dan hormat seni dan budaya di sebalik setiap lagu tu. Kalau tidak, memanglah timbul isu nanti. Korang rasa senang ke nak master lagu etnik ni?