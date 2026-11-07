Snickers Bowl Viral: Sarapan Manis Tanpa Rasa Bersalah, Siap 3 Minit Je!

Gaya Hidup

Seriuslah? Sarapan rasa macam makan coklat Snickers? Mana boleh tahan! Tapi kali ni, memang boleh tahan sebab Snickers Bowl ni datang dengan versi sihat, boleh makan tanpa rasa bersalah. Bayangkan, baru bangun tidur, terus boleh ngap sesuatu yang manis-manis tapi lebih seimbang? Fuh, mimpi ke ni?

Jangan terkejut kalau kita cakap, resipi Snickers Bowl ni tengah buat ramai orang gila kat TikTok tau. Trend dessert bowls versi "healthier" memang tengah meletup kat TikTok dan media sosial, dan Snickers Bowl ni salah satu daripadanya. Ia menggabungkan rasa coklat Snickers yang kita semua ketagih tu, dengan bahan-bahan yang lebih seimbang. Confirm sedap, confirm mudah, confirm tak menyesal!

Yang paling best, kita tak perlu bersengkang mata lama-lama kat dapur. Resipi ni memang ngam sangat untuk korang yang rushing nak pergi kerja, kolej, atau workout pagi-pagi. Cepat gila siap, dalam beberapa minit je, dan boleh jadi sarapan pilihan untuk hari-hari korang yang nak sesuatu yang mengenyangkan tapi tetap lazat. Tak payah tambah gula pun dah cukup manis, wey!

Okay, dah tergoda? Jom tengok apa yang kita perlukan untuk Snickers Bowl viral ni:

Untuk lapisan bawah:

Satu (1) biskut tanpa gula

Untuk krim:

Seratus (100) gram yogurt tapis 0%

Satu (1) sudu kecil mentega kacang

Satu (1) sudu kecil madu atau sirap agave

Untuk topping:

Satu (1) sudu besar coklat masakan cair tanpa gula

Senang gila nak buat! Follow je langkah-langkah ni:

Mula-mula, hancurkan biskut tanpa gula tu. Lepas tu, letak biskut hancur tadi dekat dasar mangkuk atau gelas kecil korang. Ini akan jadi lapisan pertama.

Dalam mangkuk lain, gaulkan yogurt tapis, mentega kacang, dan madu atau sirap agave sampai sebati. Pastikan teksturnya licin dan berkrim, macam inti dessert yang sedap tu.

Sekarang, sapukan lapisan krim yogurt tadi di atas lapisan biskut.

Akhir sekali, tuangkan coklat masakan cair tanpa gula kat atas sekali sebagai topping.

Untuk hasil yang lagi umphh, boleh sejukkan Snickers Bowl ni dalam peti sejuk selama lebih kurang 15 minit supaya coklat tu keras sikit. Kalau nak lagi senang, buat je malam sebelum tidur, esok pagi dah ada sarapan super sedap menanti!

Resipi ni memang pilihan yang lebih seimbang berbanding dessert biasa. Ia bekalkan protein dan tenaga yang cukup untuk mulakan hari korang dengan cergas. Snickers Bowl ni buktikan yang sarapan tu boleh jadi cepat, coklat, dan memang sedap giler, tanpa perlu kita korbankan rasa kegemaran kita. Seriuslah, kalau tak cuba, rugi besar!