Uji Rashid Tangisi Pemergian Putera Kesayangan, Cico Harahap

Hiburan

Uji Rashid menangis apabila jenazah putera kesayangannya, Cico Harahap, tiba di bilik jenazah Surau Taman Bukit Mulia, Bukit Antarabangsa, sekitar pukul 4 petang Ahad lalu. Seniwati dan penyanyi legenda itu meluahkan rasa pilunya sambil menangis kepada rakannya, Datin Norizan Yeob, yang kemudian memeluknya untuk menenangkan.

Menurut Datin Norizan, Uji Rashid tampak tabah di luar, namun hatinya rapuh berdepan kehilangan anak tercinta. Allahyarham Cico, atau nama sebenarnya Ezzaq Farrouq Harahap Jamaludin, dilaporkan meninggal dunia di Hospital Ampang kira-kira jam 11 pagi Ahad lalu pada usia 48 tahun.

Allahyarham Cico dilaporkan dimasukkan ke hospital sejak seminggu sebelum itu kerana mengalami kesukaran bernafas. Beliau pada mulanya ditempatkan di unit rawatan rapi (ICU), sebelum dipindahkan ke wad biasa pada Khamis lalu.

Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia (SENIMAN), Hafiz Nafiah, turut menyampaikan ucapan takziah dan berkongsi tentang sumbangan Allahyarham Cico kepada industri perfileman tempatan. Menurut Hafiz, Cico mula menceburi dunia lakonan pada 1993 menerusi filem “Kekasih Awal dan Akhir” dan kemudian makin dikenali menerusi drama bersiri “Puteri Impian” pada akhir 1990-an.

Sepanjang kerjayanya, Allahyarham Cico juga membintangi beberapa filem lain seperti “Anak Mami”, “Anak Mami Telah Kembali”, dan “Operation Mekong” pada 2016. Kepimpinan tertinggi dan barisan exco SENIMAN mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Cico dan mendoakan agar beliau ditempatkan di syurga.