Ayam Crispy Sos Hot Honey Viral: Resipi Senang Yang Korang Mesti Try Kat Rumah!

Gaya Hidup

Bila sebut je ayam crispy, siapa tak terliur kan? Memanglah salah satu hidangan yang tak perlukan alasan sangat nak buat. Dah lah senang, cepat siap, bahan-bahan pun senang cari. Tak payah nak pening kepala fikir teknik masak yang complicated sangat. Hasilnya? Ayam yang rangup gila dengan sos manis pedas yang ngam teruk! Sesuai sangat nak buat makan hari-hari, atau santai-santai dengan kawan-kawan.

Resipi ayam crispy sos hot honey ni lain macam sikit sebab dia gabungkan klasik ayam goreng dengan sos madu pedas yang padu. Memang akan jadi hidangan yang nampak 'fancy' tapi sebenarnya tak susah pun nak buat. Rasa dia pun power sampai korang mesti nak ulang banyak kali. Jom tengok resipi dia!

Bahan-bahan

Untuk Ayam:

Dua (2) filet ayam atau potongan ayam saiz gigitan

Satu (1) biji telur

Setengah (½) cawan tepung

Satu (1) cawan serbuk roti atau panko

Garam, lada hitam

Paprika

Minyak untuk menggoreng atau air fryer

Untuk Sos Hot Honey:

Tiga (3) sudu besar madu

Satu (1) sudu kecil chili flakes

Satu (1) sudu kecil sos pedas (pilihan)

Satu (1) sudu kecil mentega

Cara-cara Masak

Potong ayam menjadi ketulan kecil saiz gigitan dan perasakan dengan garam serta lada hitam secukupnya.

Celupkan ayam secara berturutan ke dalam tepung, telur, dan kemudian serbuk roti atau panko untuk mendapatkan salutan rangup.

Goreng ayam dalam minyak panas atau bakar dalam air fryer sehingga keperangan dan rangup.

Dalam kuali kecil, cairkan mentega. Kemudian, masukkan madu bersama chili flakes.

Kacau sehingga sos sebati dan berkilat.

Tuangkan sos hot honey tadi ke atas ayam yang sudah masak, atau hidangkan di sisi sebagai pencicah.

Tips Ekstra

Kalau nak rasa lebih pedas, boleh tambahkan lagi chili flakes. Jangan takut bereksperimen!

Nak ayam lagi rangup? Cuba salutkan ayam dua kali. Memang garing sampai ke tulang!

Ayam crispy sos hot honey ni memang ngam sangat dihidangkan dengan nasi panas, kentang goreng, atau pun letak dalam burger bun. Fuh!

Taburkan sedikit bijan di atasnya untuk tekstur dan rupa yang lebih menarik.

Nak sos rasa lebih lembut? Tambah lagi sikit madu. Senang cerita, ikut selera korang!

Haa, nampak tak betapa senangnya nak buat ayam crispy sos hot honey ni? Tak payah ada pengalaman memasak pun, confirm boleh buat. Result dia? Nampak macam hidangan dari restoran mahal, padahal buat kat rumah je. Memang sempurna untuk hidangan cepat tengah minggu atau bila korang rasa nak makan sesuatu yang special sikit tapi tak nak bazir masa banyak. Dengan beberapa langkah mudah, hidangan ni boleh jadi menu wajib korang nanti. Cuba tau!