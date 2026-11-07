Salad Kus Kus, Kacang Kuda & Kobis Merah Ni Memang Padu Untuk Korang Yang Nak Makan Ringan Tapi Sedap!

Gaya Hidup

Weyh, siapa kata makan sihat ni kena susah-susah? Dengan jadual kita yang pack gila sekarang ni, memang cari yang senang je kan? Nah, MAD Malaysia nak payung satu resipi salad yang bukan je mudah nak buat, tapi memang power dari segi nutrisi dan warna-warni dia. Salad kus kus, kacang kuda, dengan kobis merah ni memang game-changer. Gabungan rasa Mediterranean yang fresh tu, fuh, memang tak boleh bawa bincang!

Bayangkan, kus kus yang gebu tu bercampur dengan kacang kuda yang mengenyangkan, lepastu dapat pulak kunyahan crunchy dari kobis merah. Belum campur lagi lobak, daun parsli, dan perahan lemon yang bagi extra kesegaran. Ini bukan salad biasa-biasa, ini salad yang siap ada karakter dia sendiri. Paling best, korang tak perlu jadi chef Michelin star pun nak siapkan salad ni. Resipi ni memang foolproof dan boleh adjust ikut selera masing-masing. Memang ngamlah untuk newbie dalam dapur!

Bahan-bahan Yang Korang Perlukan (Untuk 2-3 hidangan):

200 g kus kus

250 g kacang kuda rebus, tos airnya

Dua cawan kobis merah, dihiris halus

Satu biji lobak merah kecil, disagat

Dua batang daun bawang, dihiris halus

Tiga sudu besar minyak zaitun

Perahan jus daripada satu biji lemon

Dua sudu besar daun parsli cincang

Garam dan serbuk lada hitam yang baru dikisar

Cara-cara Nak Buat Salad Power Ni:

Sediakan Kus Kus: Masukkan kus kus ke dalam mangkuk. Tuangkan air panas ikut arahan pada bungkusan. Tutup mangkuk dan biarkan beberapa minit sampai kus kus serap semua air. Lepas tu, gunakan garfu untuk kembangkannya supaya jadi gebu. Biarkan sejuk sikit.

Sediakan Sayur-sayuran: Hiris halus kobis merah dan daun bawang. Sagat lobak merah dan cincang daun parsli. Campurkan semua sayur ni dalam mangkuk salad yang besar.

Tambahkan Kacang Kuda dan Kus Kus: Masukkan kacang kuda rebus dan kus kus yang dah sejuk tadi ke dalam mangkuk salad. Gaul perlahan-lahan supaya semua bahan sebati dan terhasil salad yang colour-colour dengan tekstur yang best.

Buat Dressing Ajaib: Dalam mangkuk kecil lain, campurkan minyak zaitun dengan jus lemon, garam, dan lada hitam. Tuangkan dressing ni atas salad, taburkan daun parsli, dan gaul rata. Biarkan dalam lima hingga 10 minit sebelum hidang, biar semua rasa tu mesra-mesra dulu.

Okay, dah siap tu, tapi kalau korang nak upgrade lagi salad ni sampai level legendary, ada beberapa hacks yang korang boleh cuba. Nak rasa sikit sentuhan timur tengah? Apa kata tabur sikit serbuk jintan manis (cumin) dekat kacang kuda tu. Rasa dia jadi lain macam, subtle je tapi naikkan selera. Kalau nak extra kick dan tekstur yang rangup, tambahkan badam atau walnut yang dah dibakar. Perghh, memang lagi meriah gigitan tu!

Untuk korang yang suka rasa lebih kaya dan lemak berkrim, apa kata taburkan feta cheese yang dihancurkan? Serius, terus rasa macam makan kat cafe hipster! Kalau cuaca panas terik dan nak sesuatu yang super refreshing, potong timun kiub-kiub kecil dengan sikit parutan kulit lemon. Confirm jadi lagi sejuk dan segar rasa dia, macam baru lepas mandi sungai!

Paling gempak pasal salad ni? Dia sangat sesuai untuk meal prep! Korang boleh sediakan awal-awal, simpan dalam bekas kedap udara dalam peti ais, lepastu esoknya tinggal ngap je. Kalau nak pastikan sayur tu kekal rangup masa nak makan, tuang je dressing tu last minute sebelum hidang. Senang cerita, salad ni memang faham sangat jiwa-jiwa yang busy tapi masih nak maintain makan sihat.

Kesimpulannya, salad kus kus, kacang kuda, dan kobis merah ni bukti nyata yang makanan simple tak semestinya boring. Dengan beberapa bahan harian dan masa penyediaan yang kejap gila, korang boleh hasilkan hidangan yang penuh warna, segar, dan paling penting, mengenyangkan. Sesuai untuk lunch korang, bawak bekal pergi opis, atau hidang kat kawan-kawan masa lepak. Memang takkan menyesal buat, confirm nak repeat lagi dan lagi!