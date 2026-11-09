Krisdayanti Mohon Maaf Isu Jerebu: "Saya Sendiri Pun Kena!"

Hiburan

Penyanyi popular Indonesia, Krisdayanti yang berusia 51 tahun, baru-baru ini membuat permohonan maaf kepada peminat di Malaysia. Permohonan maaf itu susulan masalah jerebu akibat kebakaran hutan di Kalimantan yang turut menjejaskan kualiti udara negara kita.

Krisdayanti mengakui dirinya turut "terkena tempias" jerebu yang sama. Tapi, beliau bersyukur masih berpeluang meneruskan persembahan di atas pentas. Maaf ya atas jerebu tempoh hari. Saya sendiri pun kena, tetapi nasib baik masih boleh menyanyi, katanya.

Tambah beliau lagi, Kita akan lakukan lebih baik (we can do better). Kenyataan ini dibuat ketika menghiburkan peminat pada hari pertama acara Ultra Kalcer Malaysia 2026 yang berlangsung pada 7 dan 8 November lalu di KL Festival Park, Kuala Lumpur.

Pelantun lagu 'Cobalah Untuk Setia' ini turut meluahkan rasa kagumnya terhadap sokongan tak putus-putus daripada peminat pelbagai generasi. Jelasnya, peminat masih menghargai karya seninya walau zaman dah berubah. Saya percaya saya datang daripada generasi berbeza, tetapi malam ini saya melihat dan semakin percaya bahawa karya yang baik serta lahir daripada hati akan terus hidup dalam setiap generasi, ujar Krisdayanti.

Beliau turut mengimbau kembali kenangan 28 tahun lalu, 28 tahun lalu saya datang ke Malaysia dengan lagu 'Menghitung Hari'. Ada yang masih ingat? katanya, menyentuh hati peminat tegar yang setia.

Pada festival anjuran Neptunes Presents itu, Krisdayanti menghiburkan pengunjung dengan seleksi lagu popularnya termasuk 'Menghitung Hari', 'Mencintaimu' dan 'Jika Kau Tak Datang'. Persembahannya ditutup dengan rangkaian lagu medley bertenaga seperti 'Mahadaya Cinta', 'Semua Jadi Satu' dan 'Kamu Dihatiku Selamanya'. Malah, beliau kembali ke pentas untuk menyampaikan lagu encore, 'I’m Sorry Goodbye'.

Festival Ultra Kalcer Malaysia 2026 ini menghimpunkan 19 artis dari Malaysia dan Indonesia, meraikan kepelbagaian muzik serta budaya serumpun.