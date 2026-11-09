Tekanan Watak Utama dalam Filem Bisikan: Iman Zulkarnain Akui Punca Perceraian, Hilang Keyakinan Diri!

Hiburan

Iman Zulkarnain mendakwa berdepan tekanan emosi yang teruk ketika menjiwai watak dalam filem Bisikan, sehingga menjejaskan kehidupan peribadinya dan akhirnya membawa kepada perceraian rumah tangga. Pelakon berusia 35 tahun itu berkata, tekanan untuk memberikan yang terbaik pada watak utamanya dalam filem tersebut menyebabkannya mengalami kebimbangan, serangan panik, dan hilang keyakinan diri.

Menurutnya, tekanan itu membuatkan dia sukar mempercayai orang sekeliling, termasuk isterinya (kini bekas isteri), lantas mencetuskan masalah komunikasi yang serius. "Sejujurnya, selepas selesai penggambaran filem Bisikan, keadaan (mental) saya tidak begitu baik. Bukan kerana terbawa-bawa dengan watak, tetapi tekanan untuk menjayakan karakter itu terlalu berat kerana julung kali bawa watak utama," katanya ketika ditemui pada tayangan malam gala filem Bisikan pada malam 6 November.

Tekanan yang dialami turut memberi kesan terhadap rumah tangganya apabila dia mula melemparkan pelbagai tuduhan terhadap bekas isteri sehingga hubungan mereka semakin renggang, dan perkara itu akhirnya menambahkan lagi tekanan dalam dirinya.

Menyedari perubahan sikapnya, pelakon Iqram Dinzly tampil membantu Iman mendapatkan khidmat terapi, malah menawarkan diri untuk menanggung kos rawatan. Iman berkata, sepanjang tempoh terapi itu, ia banyak membantunya memperbaiki dari segi pemakanan, jadual tidur, dan keadaan diri secara keseluruhan. Proses pemulihan diri ini mengambil masa lebih setahun.

Ditanya mengenai hubungan dengan bekas isterinya, Iman berkata hubungan mereka kini semakin baik. Mereka mengamalkan konsep keibubapaan bersama demi membesarkan tiga cahaya mata mereka. "Alhamdulillah, keadaan saya sudah okey, cuma kadang-kadang 'anxiety' itu masih ada. Sekurang-kurangnya saya tahu cara menjaga pemakanan, jadual tidur dan menjaga solat juga penting," katanya lagi.

Memang berat cabaran jadi pelakon ni, terutama bila watak utama! Semoga Iman terus kuat dan tabah, ya.