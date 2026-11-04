Minyak Zaitun Bukan Hanya Untuk Masak? Ini 7 Kegunaan Lain Yang Korang Tak Sangka!

Gaya Hidup

Selalunya, kalau dengar je perkataan minyak zaitun, mesti terus terbayang masakan kat dapur, kan? Betul lah tu, memang jadi bahan wajib untuk masakan sihat atau bagi rasa mewah kat hidangan. Tapi, kalau korang ada sebotol minyak zaitun yang lambat nak habis, atau nak cuba manfaatkan khasiatnya dengan cara lain, hah, jomlah kita teroka kegunaan lain yang tak kurang hebatnya ni. Bukan main-main tau, boleh jadi penyelamat dalam pelbagai situasi harian!

Segarkan Permukaan Kayu Kusam

Nampak perabot kayu kat rumah dah mula hilang seri, nampak kusam dan lesu? Jangan risau, minyak zaitun boleh bantu. Caranya senang je, cuma perlu ambil sedikit minyak zaitun dan sapukan pada kain lembut. Gosokkan kain tu perlahan-lahan ke atas permukaan kayu, tapi ingat, jangan sampai terlampau basah atau berendam dalam minyak. Lepas dah sapu, lap bersih permukaan tu dengan kain supaya tak ada kesan berminyak yang melekat.

Gilap Semula Keluli Tahan Karat

Barang-barang keluli tahan karat macam sinki, peti ais atau perkakas lain memang cantik bila berkilat, tapi lama-lama boleh jadi pudar. Untuk kembalikan kilauannya, korang boleh cuba tip ni. Ambil sedikit sangat minyak zaitun, guna kain lembut dan lapkan pada permukaan keluli. Penting tau, lap ikut arah urat logam tu, jangan main sental je. Lepas tu, lap dengan kain bersih.

Tanggalkan Pelekat Degil

Pelekat yang degil ni memang boleh buat kita sakit kepala, kan? Bila dah cabut, mesti ada sisa gam yang melekat tak nak tanggal. Hah, masa ni lah minyak zaitun boleh jadi hero. Titikkan beberapa titis minyak zaitun atas sisa gam tu dan biarkan seketika. Minyak zaitun akan bantu melembutkan gam tu, jadi lebih senang nak bersihkan dengan kain. Tapi sebelum tu, pastikan korang uji dulu kat satu sudut yang tak berapa nampak, takut-takut minyak tu boleh merosakkan permukaan.

Melembutkan Tangan Kasar

Lepas buat kerja-kerja mengecat, gam atau aktiviti DIY, tangan kita kadang-kadang boleh jadi kering sangat, kasar dan rasa tak selesa. Minyak zaitun ni sebenarnya pelembap semulajadi yang bagus! Cuma titiskan beberapa titik minyak zaitun kat tapak tangan, urut perlahan-lahan sampai rata. Lepas tu, basuh tangan korang macam biasa dengan sabun. Rasa lembut dan lembap balik tangan tu, kan?

Jaga Kulit Licin

Untuk barangan kulit licin macam kasut, beg tangan atau perabot, minyak zaitun boleh digunakan untuk menjaganya, tapi extra hati-hati diperlukan di sini. Kuantiti minyak yang sangat sedikit perlu digunakan. Minyak zaitun ada potensi untuk menggelapkan atau mengubah warna sesetengah jenis kulit, jadi WAJIB buat ujian dulu kat bahagian yang tak berapa nampak. Kalau barang tu mahal atau jenis sensitif, lebih baik guna produk khas yang memang untuk penjagaan kulit tau. Jangan ambil risiko!

Lancarkan Zip Tersangkut

Zip tersangkut memang boleh buat mood ke laut. Dari nak cepat-cepat pakai baju atau nak tutup beg, tiba-tiba je zip tu tak bergerak. Jangan panik! Ambil setitik minyak zaitun, celupkan putik kapas (cotton bud) dan sapukan perlahan-lahan pada gigi-gigi zip yang tersangkut tu. Jangan letak banyak sangat, nanti boleh buat kain jadi kotor atau berminyak. Lepas dah sapu, cuba tarik zip tu perlahan-lahan, ia akan lebih mudah digerakkan.

Kondisioner Rambut Semulajadi

Minyak zaitun ni memang dah lama sangat digunakan dalam rawatan rambut di rumah, terutamanya sebagai perapi sebelum bersyampu. Sapukan sedikit minyak zaitun di hujung rambut, biarkan seketika, dan kemudian bilas dan syampu rambut korang macam biasa. Tapi, kalau rambut jenis halus atau berminyak, guna sikit sangat je tau, nanti rambut korang jadi berat atau lagi berminyak pula. Kena pandai agak-agak!

Jadi, nampak tak betapa versatilnya minyak zaitun ni? Ia bukan semata-mata untuk hal-hal dapur je. Dari nak segarkan perabot, tanggalkan pelekat, sampai la nak jaga rambut pun boleh pakai. Kuncinya cuma satu: sentiasa guna kuantiti yang sikit dan jangan lupa untuk uji dulu kat kawasan tersembunyi, terutama kalau melibatkan bahan atau permukaan yang sensitif. Barulah ngam dan tak menyesal di kemudian hari, kan?