Saiful Apek Bersuara Pasal Kemelut Pelawak: 'Kami Pun Menyampah Sesama Sendiri, Tapi...'

Hiburan

Alamak, nampaknya kemelut dua pelawak yang tengah hangat diperkatakan tu dah sampai ke telinga Saiful Apek. Abang Saiful, selaku otai dalam dunia komedi, tampil berkongsi pandangan bernasnya. Katanya, kalau dah besar panjang, dah jadi bapa, jadi suami, patutnya boleh kot tangani perselisihan dengan lebih matang.

Saiful Apek berpendapat mereka patutnya sudah boleh dianggap sebagai khalifah. Power kan? Dia pun siap selitkan kata-kata hikmah, “the world is changed by your example, not your opinion.” Betul jugak tu. Tak payah nak cakap banyak, tunjuk je contoh baik, setel!

Sambil-sambil tu, Abang Saiful bukan nak ‘angkat bakul’ tau, tapi dia suruh tengok Senario. Eh, macam mana pulak tu? Menurutnya, geng Senario ni pun bukannya tak pernah bergaduh. “Kalau kata kami tak bergaduh, rugilah tak bergaduh. Adik-beradik kena gaduh, tapi bukan gaduh dalam gelanggang,” katanya. Sounds familiar, kan? Macam adik-beradik kita jugak, kejap sayang kejap rasa nak campak phone.

Saiful Apek terus terang mengaku, kadang-kadang dia memang menyampah dengan ahli kumpulan sendiri kerana sikap masing-masing yang kepala angin dan tidak okay. Hahaha, real sangat! Siapa je tak pernah rasa gitu dengan kawan-kawan rapat?

Tapi yang bestnya, perasaan ‘menyampah’ tu tak pernah menghalang Senario untuk bersatu balik bila ada projek. Menurut Abang Saiful, bila ada projek, mereka rindu nak duduk bersama, dan walaupun menyampah dengan satu sama lain, mereka tetap boleh bersatu. Kan dah kata, power! Walau dah tak sebulu, kerja tetap jalan sebab dah rindu nak ngopi sekali. Mungkin inilah kunci long-term friendship, guys.

Menurut Abang Saiful, bila naik pentas dan tengok orang happy, itu bukan hipokrit. Katanya, ukhuwah ibarat tasbih, ada permulaan, takkan ada pengakhiran. Deep wei!

Walaupun dah bagi nasihat padu, Saiful Apek merendah diri dan tak rasa dia layak sangat nak ‘nasihat’kan dua pelawak tu, kerana dia bukan mak bapa mereka; mana yang boleh ditegur, dia tegur. Tapi dia tetap tak lupa doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Aww, baiknya abang kita ni!

So, pengajarannya kat sini, gaduh tu biasalah, tapi jangan sampai putus silaturahim, okay?