RTM Sapu Habis 13 Anugerah di Malam Kemuncak ASA 2026, Datuk Rahim Razali Pula Dinobat Tokoh Seri Angkasa!

Hiburan

Radio Televisyen Malaysia (RTM) memang tak main-main bila tiba Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2026! Pada Malam Kemuncak yang berlangsung 24 Oktober lalu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), RTM berjaya merangkul 13 anugerah daripada 30 kategori yang dipertandingkan. Hebat betul!

Lima daripada anugerah-anugerah itu datang dari kategori radio, bukti kukuh RTM ni bukan saja 'on-air' tapi 'on-point' dalam menghasilkan kandungan audio yang berkualiti tinggi. Memang padu!

Bukan itu saja, Anugerah Tokoh Seri Angkasa pula dinobatkan kepada legenda, Datuk Rahim Razali. Hadiahnya? Bukan kaleng-kaleng weh! Beliau bawa pulang trofi, wang tunai bernilai RM10,000, pakej percutian, Dana Akaun bernilai RM8,000 sumbangan CIMB menerusi Durian-i, dan paling gempak, sebuah Proton e.MAS 7! Siapa je tak ternganga tengok hadiah sebanyak ni?

Sebelum Malam Kemuncak ni, pada Majlis Prelude ASA 2026 Selasa lalu pun RTM dah tunjuk taring bila mereka menang 15 daripada 30 kategori. Maknanya, RTM memang komited gila nak perkasakan kandungan penyiaran berkualiti dan angkat bakat-bakat dalam industri. Patutlah tak hairan kalau anugerah banyak betul mereka sapu.

Anugerah Seri Angkasa ini sendiri adalah pengiktirafan tertinggi untuk industri penyiaran negara, menghargai kerja keras dan profesionalisme pengamal media elektronik di Malaysia. Nampak gaya, tahun depan RTM target berapa anugerah pulak agaknya?