Riena Diana Nak 'Lempang' Keith Foo, Wakilkan Rasa Geram Netizen!

Hiburan

Pelakon Riena Diana terang-terangan meluahkan rasa geramnya terhadap watak Haris yang dibawakan oleh pelakon Keith Foo dalam drama 'Suamiku Anak Mak'. Riena, melalui hantaran di Threads, secara berseloroh mengakui mahu 'melempang' pelakon tersebut, sambil berseloroh bahawa dia hanya memerhatikan Keith Foo yang sedang makan di hadapannya.

Bukan Riena seorang yang rasa begitu. Ramai netizen pun tumpang sekaki, meluahkan rasa geram mereka terhadap tindakan Haris. Malah, ada yang siap minta Riena wakilkan mereka untuk meluahkan kemarahan itu. Seorang netizen menulis, "Tolong bagi pelempang banyak sikit. Satu tak cukup." manakala yang lain meminta Riena mewakilkan pelempang kiri dan kanan sebanyak 100 kali.

Ada juga yang meminta Riena menarik rambut pelakon itu sekali, dan ada yang mengaku sudah mengetap gigi sejak malam tadi kerana geram dengan cerita tersebut.

Kekuatan drama 'Suamiku Anak Mak' ini memang bukan setakat melahirkan rasa geram penonton, tapi juga berjaya ketengahkan isu kekeluargaan yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Istilah 'anak mak' yang selalu digunakan untuk lelaki yang rapat sangat dengan ibu, jadi rumit bila ia ganggu keputusan rumah tangga sampai menjejaskan kebahagiaan pasangan.

Dalam drama ini, Haris berdepan dilema kena seimbangkan kasih sayang ibu, Mak Leha, dengan tanggungjawab terhadap isterinya, Zaraa. Persoalan bagi penonton bukan sama ada anak lelaki kena sayang ibu ke tak, tapi sejauh mana dia mampu jadi suami yang bertanggungjawab tanpa biarkan konflik keluarga berpanjangan. Sebab tu lah, watak Zaraa ni memang ramai yang boleh relate, sebab ramai yang pernah berdepan dilemma serupa.

Bila watak dalam drama mula jadi bahan bualan dan babak-babak tertentu cetus pelbagai reaksi di media sosial, itu dah tunjuk yang drama ni berjaya 'keluar' dari skrin TV dan jadi topik perbincangan harian. Walaupun tindakan watak-watak buat kita geram, itulah yang buat penonton terus melekat depan TV. Sampai bila agaknya Zaraa ni kena sabar?