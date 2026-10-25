Restoran Piza Shaheizy Sam Meletup Laris, Sampai Kena Minta Maaf Sebab Orang Beratur Panjang Gila!

Hiburan

Pelakon terkenal, Shaheizy Sam terpaksa membuat permohonan maaf secara terbuka apabila restoran piza miliknya, Abdul'ss, menerima sambutan luar biasa sampai tak menang tangan. Masalah utama? Kapasiti dapur dan ketuhar yang terhad tak mampu menampung lambakan tempahan yang datang bagai air bah!

Sam, atau nama sebenarnya Shaheizy Sam Abdul Samad, 44, dengan rendah diri meminta orang ramai, terutamanya yang sudah merancang untuk datang dari jauh, supaya menangguhkan hasrat itu buat masa ini. Ini untuk mengelakkan kekecewaan sebab terpaksa beratur terlalu lama.

“Sam sendiri pun terliur tengok piza Abdul'ss ini tetapi saya minta maaf sangat-sangat, kapasiti ketuhar kita ini kecil sahaja dan tidak mampu mahu sediakan untuk semua orang yang beratur panjang-panjang,” katanya menerusi hantaran di Threads pada hari Ahad. Dia juga menambah, “Bukan nak menyombong tahu, tetapi Sam tidak sedap hati bila sambut tetamu yang terpaksa menunggu sampai berjam-jam.”

Katanya lagi, pihak restoran sedang giat melakukan penambahbaikan secara berperingkat-peringkat. Mereka sedang berusaha untuk membesarkan kapasiti dari tempat memasak sehinggalah ke ruang tempat duduk. Sam berjanji akan membuat pengumuman rasmi apabila semuanya sudah bersedia.

Sebagai info tambahan, nama Abdul'ss ini diilhamkan sebagai tanda ingatan buat arwah bapa Sam, Allahyarham Abdul Samad Jaaman. Lebih sweet lagi, dua huruf 'S' dalam nama itu juga mewakili Shaheizy Sam dan isterinya, aktres Syatilla Melvin. Nama itu juga menjadi peringatan kepada Sam untuk sentiasa merendah diri dan tak lupa diri sebagai hamba Allah.