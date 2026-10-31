Ratu Rock Ella Nak Rehat Panjang Lepas Konsert Mega, Suami Jadi 'Jururawat Peribadi'!

Hiburan

Ratu Rock negara kita, Ella Aminuddin, baru-baru ini bikin ramai terkejut bila dia membayangkan nak 'berehat panjang' daripada persada seni suara. Maklumlah, sepanjang tahun 2026 ni, jadual dia padat gila, asyik menggegarkan pentas sana sini. Memang penatlah tu!

Menurut pemilik nama sebenar Nor Zila Aminuddin ini, langkah rehat panjang tu diambil sebab nak beri ruang untuk minda dan fizikalnya segar semula. "Tamat sahaja konsert nanti, saya betul-betul nak rehat dan pergi bercuti. Bila dah kembali fresh, barulah fikir rancangan seterusnya," katanya. Acara korporat mungkin masih jalan macam biasa, tapi untuk konsert berskala besar, dia memang nak ambil masa sikit dan fokus pada bidang lain.

Antara fokus utama Ella nanti adalah nak tumpu pada sektor pertanian yang diusahakannya bersama suami, Azhar Husaini Hasnawi, sejak enam tahun lalu. Dengar cerita, selain tanam cili, pasangan ni siap merancang nak meluaskan empayar pertanian mereka ke bidang tanaman kelapa sawit pula. Wah, dari rock ke sawit, memang lain macam!

Untuk jaga kesihatan dan kekal bertenaga, Ella pun amalkan gaya hidup sihat. Dia utamakan pengambilan real food, hidangan berasaskan sayur-sayuran, dan nasi kukus atau rebus, elak makanan proses. Memang kena tiru ni tips Ratu Rock!

Tapi, rutin kecergasan Ella baru-baru ni ada sikit terganggu bila dia cedera otot masa bersenam sorang-sorang kat rumah. Maklumlah, tak ada jurulatih peribadi kan. Jangan buat main dengan otot ni, silap sikit, aduhai sakitnya!

Rahsia Garam Kasar Suami Ella

Yang menariknya, proses pemulihan Ella banyak dibantu oleh suaminya sendiri, Azhar Husaini Hasnawi. Suami dia ni memang setia betul jadi 'jururawat peribadi' Ella, siap pakai kaedah tradisional yang diamalkan turun-temurun lagi!

Nak tahu macam mana Azhar bantu pulihkan otot Ella? Begini caranya:

Ambil garam kasar.

Sangai garam kasar itu (bakar tanpa minyak) dalam kuali.

Masukkan garam yang dah disangai tadi ke dalam sarung bantal.

Tuam (letakkan sebagai pek panas) pada bahagian badan yang cedera atau terjejas.

Menurut Azhar, kaedah ni sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah, menyokong kesihatan tulang belakang, dan yang paling penting, bagi kesegaran secara keseluruhan. Patutlah Ella cepat baik, ada pakar tradisional kat rumah!

Tapi, sebelum Ella betul-betul berehat panjang, dia tak nak pergi macam tu je tanpa tinggalkan memori terindah untuk peminat tegar.

Ella dah umumkan bakal adakan Konsert Majlis Tertinggi Rock Queen (Sidang Penutup) di Unifi Arena, Bukit Jalil pada 5 Disember 2026. Ini konsert keempat dia untuk tahun 2026, dan ia adalah tanda ingatan serta apresiasi khas buat peminat, terutamanya selepas dia dianugerahkan Anugerah Sri Wirama pada Anugerah Industri Muzik ke-25 (AIM25) baru-baru ini.

Menurut Ella, sebelum ini dia meraikan 51 insan yang banyak berjasa dalam perjalanan muzik beliau, dan kali ini giliran peminat pula.

Yang paling membuatkan konsert ni lagi gempak, Ella akan bergandingan dengan dua nama besar industri muzik kita: Datuk Ziana Zain dan Yuna! Sorakan peminat di Pulau Pinang masa gandingan Ella dengan Ziana baru-baru ni memang jadi pendorong utama untuk diorang bawa magis tu ke Kuala Lumpur. Yuna pulak dibawa khas sebagai kejutan istimewa untuk penonton.

Ella pun kongsi, "Saya dan Yuna dah lama kenal, malah rumah kami pun berdekatan. Saya mengagumi bakat serta dedikasi mereka berdua, jadi apa salahnya kita kumpulkan semua tenaga hebat ini dalam satu pentas?" Wanita berusia 60 tahun ni memang power!

Ketua Pegawai Eksekutif Hitman Solution, Rohit Rampal, pula cakap perancangan konsert ni berlaku pantas lepas je Ella luahkan hasrat nak buat acara penutup untuk siri persembahan tahun ni. Sesiapa yang nak tiket, dah boleh beli sebab jualan tiket siri Sidang Penutup mula dibuka pada 22 Oktober 2026 melalui saluran rasmi.

Konsert Majlis Tertinggi Rock Queen ni memang siri penutup yang epik. Bermula kat Stadium Nasional Bukit Jalil pada Februari 2026, kemudian ke Singapura pada Mei, dan Pulau Pinang pada Ogos, akhirnya tirai akan melabuh secara rasmi Disember ini. Jadi, jangan lepaskan peluang terakhir ni! Siapa sangka, dari rockstar terus jadi 'tauke' kelapa sawit kan?