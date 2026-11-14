Ramli MS Tak Main Pilih Kasih di GV Fantasia: Populariti Bukan Tiket Raih Markah Tinggi!

Hiburan

Maestro muzik dan ketua juri Gegar Vaganza Fantasia (GVF), Profesor Adjung Datuk Ramli MS, menegaskan bahawa tiada langsung istilah pilih kasih atau beri kelebihan kepada mana-mana peserta. Menurut Ramli, semua bintang yang bertanding akan dinilai berdasarkan kemampuan vokal dan persembahan masing-masing, tak kira pun status atau berapa popular mereka. Ini memang Ramli MS style!

Beliau memang tak main-main bila kata, No favouritism, saya terbuka kepada sesiapa sahaja yang menyertai GVF. Apabila kamu melangkah ke pentas GV, kami sebagai juri hanya mahu mendengar kemampuan kamu menyanyi. Ramli juga menambah, Tidak kira sama ada kamu Stacy, Mawi atau sesiapa sahaja, populariti bukanlah ukuran. Jika kamu menyanyi sumbang ketika berada di atas pentas, tiada markah tambahan akan diberikan. If you have to go, you have to go.

Musim ini, GVF tampilkan himpunan juara serta alumni program Akademi Fantasia (AF) yang sememangnya ramai peminat. Barisan juri pula masih mengekalkan tiga nama besar dalam industri muzik: Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat. Memang gandingan mantap yang akan buat pentas GVF bergegar dengan kritikan pedas tapi membina!

Selain persaingan sengit di atas pentas, GVF juga ada kejutan "Hot Seat" di mana peminat boleh mengundi bintang pilihan mereka. Ramli MS sendiri menyifatkan pemilihan menerusi undian peminat ini sebagai "agak menarik" sebab ia beri peluang kepada peminat untuk tentukan siapa yang mereka nak tengok beraksi. Tapi Tok Ram dah siap bagi peringatan, Cuma, jika tersalah memilih individu kegemaran, contohnya apabila penyanyi tersebut hanya memberikan persembahan biasa-biasa sahaja, peminat juga mungkin akan kecewa. Ha, jangan main-main pilih nanti.

Cara Undian Untuk Hot Seat GVF

Untuk memberi peluang kepada penonton menentukan pilihan mereka, barisan calon Hot Seat telah diperkenalkan selepas hampir kesemua naib juara dan finalis AF yang terlibat selesai membuat persembahan. Penonton boleh mengundi bintang pilihan masing-masing bagi merebut tempat menerusi kerusi Hot Seat GVF. Undian bermula dan berlangsung sehingga Jumaat, 6 petang. Jadi, sekarang ni kita tunggu jelah siapa yang bakal menggegarkan GVF bersama bintang lain!

Gegar Vaganza Fantasia akan bersiaran selama 11 minggu, setiap Ahad, jam 9 malam di Astro Ria (saluran 104) dan secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam. Program ini juga boleh distrim secara On Demand di aplikasi Astro GO dan sooka. Jadi, jangan lupa set reminder korang!

Fuh, dengan ketegasan Tok Ram, memang takde jalan pintas la untuk jadi juara GVF! Agak-agak siapa yang dapat Hot Seat tu nanti? Korang rasa pilihan peminat tu betul-betul power ke, atau ada yang bakal buat Tok Ram pening kepala?