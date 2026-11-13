Pasta Viral Ni Buat Hal Lagi Kat Medsos, Sedia Dalam 15 Minit Je!

Gaya Hidup

Pernah tak ada hari tu rasa nak makan yang sedap, mengenyangkan, dan comfort tapi tak ada masa atau mood nak berlama-lama kat dapur? Jangan risau, sebab pasta viral yang dah tular semula dekat media sosial ni ada untuk menyelamatkan korang!

Senang cerita, hidangan ni memang padu gila. Ia tak perlukan banyak bahan dan yang paling best, korang boleh hidang atas meja dalam masa lebih kurang 15 minit je. Memang sesuai sangatlah untuk hari-hari yang rushing atau bila malas nak fikir banyak-banyak.

Salah satu tips padu untuk pasta ni ialah jangan buang semua air rebusan pasta tu! Simpan sikit sebelum tapis. Air rebusan pasta yang berkanji tu, haa itulah yang akan bantu sos jadi lebih pekat dan lembut macam baldu, tak perlu dah nak tambah krim susu bagai. Barulah nampak macam chef masak, kan?

So, kalau next time korang pening kepala fikir nak masak apa hari ni? lupakan je yang lain. Buka je kabinet, panaskan air, dan cuba resipi pasta viral yang tengah trending ni. Gerenti tak menyesal!