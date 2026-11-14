G-SHOCK & XG Kembali Berkolaborasi, Kali Ini Jam Tangan Ada 'Tatu'!

Hiburan

Casio Computer Co., Ltd. pada 12 November 2026 telah mengumumkan pelancaran model terbaharu jam tangan tahan hentakan G-SHOCK mereka. Model baharu ini, GM-6900XG, merupakan kolaborasi kedua jenama jam tangan ikonik itu bersama XG, kumpulan artis yang dianggotai tujuh orang dan memang ada pengaruh global.

Okay, jujur cakap, kolaborasi kedua G-SHOCK dengan XG ni memang lain macam! Casio memang bukan kaleng-kaleng, tahu je nak buat jam yang bukan setakat tahan lasak, tapi penuh makna dan gaya. Kumpulan XG yang dianggotai JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA, dan COCONA ni dah lama jadi duta global G-SHOCK sejak Julai 2025 lagi. Mereka memang terkenal dengan genre muzik X-POP dan semangat berani merentas batas, memang ngamlah dengan identiti G-SHOCK yang unik dan lasak tu.

Jam tangan GM-6900XG ni direka berdasarkan konsep kreatif "TIME, INKED ON YOU". Konsep ini mencerminkan ikatan antara XG dengan komuniti peminat mereka yang dikenali sebagai ALPHAZ. Dengan muka jam bercirikan tiga paparan grafik yang tersendiri, jam tangan ni gabungkan bingkai logam berwarna perak dengan tali lut sinar. Logam tu melambangkan perjalanan XG dan kekuatan mereka, manakala tali lut sinar tu pulak menggambarkan potensi tanpa had mereka di masa hadapan. Fuh, detail!

Yang paling menarik, tali jam tangan ni memaparkan nama penuh kumpulan dalam grafik bergaya yang nampak macam tatu kat pergelangan tangan. Ini menunjukkan kemungkinan tanpa batas yang dibawa oleh XG. Butang hadapan jam ni ada tanda "X" tau, dan bila ditekan, lampu latar akan memaparkan siluet serigala melolong – lambang ALPHAZ! Bahagian belakang sarung jam pun diukir dengan aksara Jepun 緒, diambil dari laungan hesonoo yang anggota XG buat sebelum persembahan. Ini memang simbol ikatan kukuh antara mereka. Memang penuh dengan easter eggs untuk peminat!

Tambahan pula, jam tangan ni didatangkan dalam pembungkusan khas yang ada grafik tujuh ekor serigala di bahagian bawah, melambangkan setiap seorang ahli XG. So, nampak gayanya, collab kali ni memang wajib ada dalam koleksi peminat G-SHOCK dan ALPHAZ. Korang dah bersedia ke nak pakai nama XG kat pergelangan tangan?