Kak Ani Tak Nak Mengalah! Impian Konsert Besar & Album Penuh Sebelum Bersara?

Hiburan

Noraniza Idris, atau lebih dikenali sebagai Ratu Irama Tradisional dan ikon irama Malaysia, dah empat dekad bergelumang dalam industri seni. Tapi siapa sangka, pada usia 58 tahun, Kak Ani ni masih ada 'bucket list' yang panjang lebar nak dikejar?

Walaupun dah empat dekad bergelumang dalam dunia seni, Noraniza Idris rasa perjalanan seninya masih belum lengkap. Ratu Irama Tradisional ni, pada usia 58 tahun, masih ada impian yang tersimpan kemas, katanya, perlu direalisasikan sebelum tirai kerjaya seni dilabuhkan sepenuhnya.

Bukan mengejar populariti, tapi Kak Ani ni nak manfaatkan peluang yang ada. Suaminya pun menyarankan dia berehat dan menikmati kehidupan, tapi dia nampak cita-cita isteri masih belum tercapai.

Tempoh Bonus Sebelum Bersara?

Kak Ani menganggap peluang terus berkarya sekarang ni sebagai satu bonus. Menurutnya, suaminya sebenarnya sudah menyuruhnya berhenti menyanyi dan pergi umrah, tetapi akhirnya melepaskannya kerana nampak cita-citanya masih belum tercapai.

Antara impian besarnya adalah mengadakan konsert berskala besar untuk meraikan empat puluh tahun dalam industri, dan menghasilkan satu album penuh sebelum betul-betul bersara. Dia menganggap ini seperti tempoh bonus sebelum bersara.

Dia berjanji akan buat yang terbaik, lepas tu baru tunaikan hasrat suami. “Takkanlah nak menyanyi sampai umur 60 tahun lebih dengan bertongkat, bukan? Jadi, saya ada tempoh masa yang singkat untuk selesaikan semua ini secara tenang saja, insya-Allah,” katanya lagi.

'Comeback' Tak Sengaja?

Menariknya, kemunculan semula Kak Ani dalam industri muzik ni bukan sesuatu yang dirancang atau dijangka. Ia bermula lepas dia buat keputusan besar untuk menjalani pembedahan bariatrik. Bukan nak cantik je, tapi sebab masalah kesihatan yang makin teruk.

Kak Ani dedahkan dia alami badan kejang, kolesterol sangat tinggi dan rasa nak tercekik ketika tidur, dan semua itu baginya macam trauma. Menurutnya, perjalanan itu bukan disusun, tetapi datang secara kebetulan.

Sebelum buat keputusan, dia siap buat solat istikharah lagi. Lepas tu, single yang patut keluar pada April lalu terpaksa ditangguhkan sebab nak pulih. Waktu penangguhan tu, artis lain sibuk konsert, jadi dia ambil peluang untuk rehat. Tiba-tiba, Hafiz Hamidun datang dengan lagu “Salam Kaut”. Rezeki betul! Lagipun, Kak Ani memang rindu gila nak menyanyi.

Populariti Bukan Kejar, Tapi Hati-hati

Walaupun sambutan terhadap “Salam Kaut” agak menggalakkan, Kak Ani tak nak cepat sangat anggap ini petanda kerjaya seninya dah kembali memuncak. Dia lebih suka tengok sendiri sejauh mana lagu tu boleh bertahan dan terus dapat perhatian pendengar.

Siap ada rasa kabur lagi dengan sambutan ni. Dia seronok tengok orang suka, tapi tertanya-tanya sama ada orang benar-benar menghargai lagunya, dan masih mengkaji perkara itu. Kak Ani sangat berhati-hati bila beri komen, tak nak disalah tafsir atau timbul persepsi negatif.

Bila pergi konsert, orang suka, tapi dia takut nak komen lebih-lebih kerana bimbang dikata berlebih-lebihan. Jadi dia pilih untuk 'tone down', cakap yang perlu je. “Lebih baik menjaga hati sendiri dan hati orang lain sebab penulisan ini kadang-kadang subjektif, takut disalah erti hingga membawa maksud negatif. Saya nak hidup tenang-tenang sahaja,” jelasnya.

Dengan semangat macam ni, siapa kata usia halangan? Kan?