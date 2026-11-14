Resipi Kek Fraisier: Manis Strawberi, Gebu Vanila, Memang Ngam!

Gaya Hidup

Kek Fraisier ni memang simbol pastri Perancis. Asal nampak di kedai patisserie, terus terbayang ia sukar dibuat, kan? Dengan lapisan kek span yang gebu, krim vanila yang wangi semerbak, pastu pulak ada strawberi segar melimpah ruah… perghhh, memang cair! Ia adalah simbol kepada seni membakar kek yang sangat tinggi, menggabungkan tekstur ringan dari kek span, kekayaan krim vanila yang harum, dan kesegaran strawberi segar.

Memanglah nampak gah macam susah nak buat, dan imejnya di kedai pastri boleh buat kita rasa ia terlalu rumit. Tapi sebenarnya takde hal lah nak buat sendiri kat rumah! Pelaksanaannya jadi pengalaman yang sangat mudah bila korang ikut betul-betul nisbah bahan dan langkah teknikal yang diberikan. Resipi ni level pertengahan je kesukarannya, tapi jangan risau, 30 minit je nak sediakan, dan 25 minit membakar. Cukup untuk enam hidangan mewah yang confirm buat tetamu korang terpegun bila dihidangkan.

Rahsia kejayaan resipi ni terletak pada kesabaran masa pukul telur dan pengurusan suhu yang betul untuk krim dan mentega sebelum penyatuan akhir. Jadi, pastikan korang ada mixer dengan mangkuk dan acuan cincin dengan tapak boleh tanggal ya. Okay, tak payah buang masa lagi. Jom kita tengok apa bahan-bahan yang korang perlukan dan macam mana nak prepare Fraisier sendiri kat dapur rumah korang!

Bahan-bahan yang Diperlukan

Untuk Kek Span:

Tiga biji telur besar (pada suhu bilik)

100 gram gula kristal

70 gram tepung serbaguna

1/4 sudu teh serbuk penaik

Beberapa titis esen badam

Untuk Krim Vanila:

250 gram susu penuh krim

Satu batang vanila

80 gram gula

50 gram kuning telur

35 gram tepung jagung

Secubit garam

125 gram mentega beraroma (pada suhu bilik)

Untuk Hiasan:

600 gram strawberi merah

250 gram krim putar

Cara-cara Penyediaan

1. Sediakan dan Bakar Kek Span:

Sapu mentega dan lapik tapak acuan cincin yang boleh tanggal dengan kertas kalis lekat. Panaskan oven pada suhu 160°C (dengan kipas).

Dalam mangkuk mixer, pukul telur menggunakan pemukul dawai selama satu minit pada kelajuan tinggi. Masukkan gula sedikit demi sedikit dan teruskan memukul selama enam hingga tujuh minit sehingga adunan menjadi dua kali ganda isipadu, memutih, dan sangat gebu. Akhir sekali, masukkan esen badam.

Campurkan tepung dengan serbuk penaik, ayak ke dalam adunan telur dalam tiga bahagian. Lipat adunan perlahan-lahan menggunakan spatula dari bawah ke atas. Tuang adunan ke dalam acuan, bakar selama 25 minit. Biarkan selama lima hingga sepuluh minit. Keluarkan dari acuan ke atas rak. Setelah sejuk, potong kek secara melintang di tengah untuk mendapatkan dua lapisan.

2. Sediakan dan Pukul Krim Vanila:

Dalam mangkuk, pukul sedikit kuning telur, tepung jagung, garam, dan sedikit daripada jumlah keseluruhan susu menggunakan pemukul dawai untuk mencairkan adunan.

Masukkan baki susu dengan gula ke dalam periuk kecil. Tambahkan biji dan batang vanila. Panaskan dengan api sederhana. Tuang sedikit demi sedikit susu panas ke dalam kuning telur sambil kacau berterusan.

Tuang keseluruhan adunan kembali ke dalam periuk. Kacau sehingga menjadi krim yang pekat dan licin. Angkat dari api, buang batang vanila. Tutup permukaan krim dengan plastik wrap yang bersentuhan terus dengan krim dan biarkan sejuk sepenuhnya.

Apabila krim mencapai suhu bilik, masukkan mentega pada suhu yang sama. Pukul dengan mixer tangan selama dua hingga tiga minit sehingga menjadi gebu dan lembut seperti baldu. Pindahkan ke dalam piping bag.

3. Pasang, Dinginkan, dan Hias:

Lapik bahagian tepi cincin acuan dari dalam dengan plastik wrap. Letakkan di atas dulang hidangan dan letakkan satu lapisan kek span di dasarnya.

Potong strawberi bersih yang paling besar menjadi dua bahagian. Susun strawberi secara menegak di sekeliling perimeter dengan bahagian yang dipotong menyentuh dinding acuan. Isi ruang kosong di antara strawberi dengan krim dari piping bag. Ratakan satu lapisan krim di atas kek span. Isi bahagian tengah dengan strawberi keseluruhan. Tutup dengan krim. Tutup pula dengan lapisan kek span yang kedua.

Ulangi satu lagi lapisan dengan hirisan strawberi. Tutup dengan baki krim, ratakan permukaannya. Masukkan kek ke dalam peti sejuk dan biarkan kek mengeras selama beberapa jam atau semalaman.

Haa, nampak tak betapa mudahnya nak buat kek Fraisier yang nampak mahal ni? Memang kena sabar sikit, especially bab pukul telur tu, tapi hasilnya nanti memang berbaloi! Korang rasa, siapa yang korang nak impress dengan kek ni?