Jisoo BLACKPINK & Nayeon TWICE Bongkar Cara YG, JYP Pecat Trainee!

Hiburan

Bertahun-tahun berlatih, berpeluh-peluh demi impian jadi idola, lepas tu tiba-tiba kena singkir. Fuh, siapa yang tak rasa cuak! Jisoo dari BLACKPINK dan Nayeon dari TWICE baru-baru ini mengimbas kembali pengalaman zaman trainee mereka yang penuh cabaran, mendedahkan kaedah penilaian dan penyingkiran yang berbeza di YG Entertainment dan JYP Entertainment. Kisah ini terbongkar dalam episod terbaru program SBS Whenever Possible, di mana mereka jadi tetamu bersama pengacara Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok.

Jisoo, yang mula latihan di YG masa darjah sebelas, menceritakan sistem YG memang direct habis. Selepas setiap penilaian bulanan, agensi akan tampal lembaran skor di mana semua orang boleh tengok. Bayangkanlah, beratur ramai-ramai nak tengok nama sendiri. Jisoo berkata mereka semua melihat lembaran skor itu dan menangis teresak-esak. Paling kejam, nama trainee yang kena singkir akan dicetak guna warna lain. Hari itu adalah hari terakhir mereka, kata Jisoo. Pergh, memang tak berlapik langsung!

Nayeon pula, yang menyertai JYP masa darjah sembilan dan berlatih enam tahun sebelum debut, berkongsi kaedah di JYP lebih 'berhati perut' sikit, walaupun tetaplah menyakitkan. Di JYP, mereka akan panggil setiap trainee masuk pejabat untuk sesi sembang-sembang empat mata. Dengar je cara ni, Yoo Jae Suk terus bersuara, Itu terlalu keras untuk orang muda macam itu. Betul jugak kan? Tak kira cara apa pun, berita kena singkir tetaplah berita sedih.

Masa perbincangan beralih tentang trainee yang mula melatih seawal sekolah rendah sekarang, Jisoo terus terang cakap, Saya rasa saya tidak boleh berbuat demikian. Dia rasa mula lewat ada kelebihan dia. Jisoo selamba gelak bila cerita dia sempat pergi lawatan sekolah sampai darjah sebelas dan enjoy habis zaman tu. Masa kawan-kawan dia pening kepala nak pilih aliran Sains Sosial ke Sains Tulen, dia pula pilih nak masuk industri hiburan. Kawan-kawan siap usik dia, berkata, Awak berhenti sekolah pada masa yang paling sukar.

Disebabkan fokus pada latihan dan debut, kedua-dua idola ni memang tak ada pengalaman hidup di kolej. Jisoo sampai gelarkan kolej sebagai "dunia yang pelik", katanya semua pasal temu janji buta atau temu janji berkumpulan ni dia cuma tahu dari drama atau filem je. Nayeon pulak menambah, Saya tidak pernah melihat atau mendengar tentang lawatan lapangan atau temu janji berkumpulan macam tu. Tapi, sebelum debut lagi, Jisoo dan Nayeon ni dah berkawan tau, walaupun mereka di agensi berbeza. Mereka kan lahir tahun 1995. Jisoo kongsi, trainee memang selalu je dapat tahu info pasal trainee agensi lain, contohnya siapa yang paling menonjol wajahnya di syarikat lain. Patutlah Nayeon ni dah popular gila dalam kalangan trainee masa tu!