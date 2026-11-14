PS5 Dinobatkan Juara Gelingos Battle of the Band 2026, Padu Gila!
Weh, korang tahu tak? Kumpulan PS5, empat anak muda dari Kota Kinabalu, dah sah rangkul gelaran juara Gelingos Battle of the Band 2026! Event yang berlangsung dekat Dataran Darau, Kinabatangan, semalam Jumaat 13 November tu memang pecah habis.
PS5 ni, bukan kaleng-kaleng tau. Diorang berjaya pulak mengatasi enam finalis lain dengan persembahan lagu ‘Laskar Cinta’ nyanyian Dewa 19 . Terus angkut pulang hadiah wang tunai RM5,000 berserta trofi dan sijil. Fuh, kaya terus!
Simfoni Akinabalu pun tak kurang hebatnya, berjaya raih naib juara dengan hadiah RM3,000. Renewar pulak, sempat curi tempat ketiga dengan hadiah RM2,000. Dua-dua kumpulan ni pun tak balik tangan kosong, dapat trofi dan sijil jugak.
Untuk empat finalis lain—Ryzen, Sepi, NMK, dan Bulian Golden Crown—masing-masing dapat hadiah saguhati RM500 dan sijil. Total hadiah wang tunai yang diorang tawarkan untuk battle band kali ni memang tak main-main, cecah RM12,000 weh. Korang rasa?