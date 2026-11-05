Aduh, Daiyan Trisha Kena Kencing! Rugi RM120 Sebab Scammer Slot Rembayung 'Dayang'

Hiburan

Pelakon dan penyanyi popular, Daiyan Trisha, baru-baru ini kongsi pengalaman tak best bila dia sendiri jadi mangsa penipuan ‘scammer’ di media sosial. Kali ni, scammer tu jual slot tempahan untuk restoran Rembayung milik Khairul Aming. Fuh, memang tak sangka Daiyan pun boleh kena!

Menurut Daiyan, dia dah buat bayaran sebanyak RM120 untuk slot tu. Tapi, selepas pembayaran dibuat, akaun Threads milik scammer yang pakai nama ‘Dayang’ tu pun terus hilang tanpa jejak. Daiyan sempat meluahkan rasa ragu-ragu masa nak beli slot tu, tapi dia tetap proceed dengan hati 50/50, “kalau kena ‘scam’, kami pergilah ke restoran lain.” Power betul mentaliti ni!

Daiyan bercerita pengalaman pahit ni masa majlis rakaman Melodi Raya pada 3 November 2026. Dia mengaku tak adalah kecewa sangat dengan kerugian RM120 tu. Tapi, yang buat dia kesian adalah nasib mangsa lain yang mungkin datang dari jauh macam Kelantan atau Perlis, mungkin bawa ibu bapa semata-mata nak rasa juadah kat Rembayung, sekali kena scam.

“Macam mana dia boleh sanggup buat benda ini pada bulan puasa? Tanggunglah dosa,” kata Daiyan, menekankan perbuatan scam ini memang tak patut, apatah lagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Hari biasa pun dah tak okay, inikan pula bulan mulia.

Sebelum ni, Daiyan ada juga kongsikan video pasal dia dan pasukannya kena scam ni. Siap berseloroh lagi, minta Khairul Aming tolong tangkap individu tak bertanggungjawab tu. Aduhai, memang tak patut la buat perangai macam ni!

Agaknya, bila la scammer ni nak insaf? Korang pernah kena scam juga ke?