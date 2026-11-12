Jaclyn Victor Bangga Dengan Aina Abdul di Eurovision Asia 2026, Dia Sendiri Target China Pula!

Hiburan

Penyanyi, Jaclyn Victor, memang akui dia bangga gila tengok penyanyi kelahiran Malaysia buat hal kat luar negara! Paling baru, tentulah penyertaan Aina Abdul dalam pertandingan Eurovision Song Contest Asia 2026.

Jaclyn cakap dia seronok sangat bila tengok kawan-kawan seperjuangan macam Shila Amzah dah tempa nama di persada antarabangsa, dan itu jadi pemangkin semangat untuk dia cuba benda baru. Menurut Jaclyn, Aina ni memang lain macam, siap boleh hasilkan muzik sendiri, tulis lirik, cipta lagu. Bagi saya, itu menjadikan dia seorang artis yang lengkap, dan lagu Bluest Sky pun sedap didengar, puji Jaclyn.

Dia juga teruja bila Eurovision Song Contest, yang kita kenal asalnya kat Eropah tu, kini dah dibawa ke Asia. Dengan Aina yang mewakili Malaysia di Bangkok, Thailand, Jaclyn penuh harapan. Harapan saya sebagaimana rakyat Malaysia mahu Aina menang, dan mengharumkan nama negara. Aina, kamu pasti boleh lakukannya kerana saya rasa belum pernah lagi melihatnya berasa gementar, kata Jaclyn, macam bagi semangat kat Aina.

Bercakap pasal diri sendiri pula, Jaclyn sekarang tengah gigih belajar bahasa Mandarin. Katanya, dia ada impian besar nak berjaya dalam pertandingan nyanyian Singer 2027 di China. Ni datang lepas dia dah berjaya jadi juara Singer 2026 Malaysia pada Julai lalu. Jaclyn berkata dia ingin mengembangkan karier nyanyian di luar negara seperti Shila Amzah yang sedang rancak merancang siri jelajah konsert solo di China.

Bagi saya, dia (Shila) sangat ‘power’ dan itu hasil usahanya yang sudah dibuat sejak lama. Shila memang memberi inspirasi kepada saya, dan dia juga tidak lokek ilmu serta selalu membantu saya, kongsi Jaclyn yang dah 22 tahun dalam industri sejak menjuarai Malaysian Idol musim pertama pada 2004. Walaupun dah bergelar individu berusia, Jaclyn tak jadikan usia penghalang untuk belajar bahasa Mandarin dengan sebutan yang tepat. Bak kata dia, dia memang suka cabaran. Respek!

Agak-agak Jaclyn Victor boleh tak "patahkan" pentas Singer 2027 di China nanti?