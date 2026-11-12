Fans Amira Othman Kena Peringatan: Jaga Adab Kat Threads, Jangan Suka Gaduh!

Hiburan

Komuniti peminat penyanyi dan pelakon Amira Othman, Official Team Amira (OTA), baru-baru ni dah terpanggil untuk keluarkan satu 'peringatan mesra' tapi tegas kat semua followers setia dorang.

Bukan calang-calang peringatan tau, OTA mintak semua #TeamAmira untuk jaga adab dan elakkan provokasi serta spekulasi liar bila support artis kesayangan. Kenyataan itu dikongsikan di Threads.

Pihak pentadbir OTA ni memang betul-betul faham yang setiap orang ada pandangan sendiri. Yelah, perbezaan pendapat tu normal la kan? Tapi, janganlah sampai jadi alasan untuk menyerang atau memperlekehkan orang lain. Dorang pesan, kalau nak berbeza pendapat pun, sampaikanlah dengan penuh hormat dan matang. Janganlah guna ruang tu untuk “menyerang, menjatuhkan atau memperlekeh” mana-mana pihak. Kan dah terang lagi bersuluh tu?

OTA siap gariskan lima perkara penting untuk kita semua hadam dan praktikkan: jaga tutur kata (ni paling basic, tapi ramai lupa), jangan sesekali keruhkan keadaan (kalau dah panas, siram air, bukan minyak!), hormati perbezaan pendapat (kalau tak sama kepala, tak payah la nak paksa), jangan sebarkan salah faham (zaman sekarang, gosip laju dari roket!), dan kelima, sentiasa utamakan perkara positif (kan best kalau kita sebarkan <i>good vibes</i> je?).

Peminat jugak diminta elak dari penghinaan, serangan peribadi, atau tuduhan tak berasas. Jangan membesarkan isu atau menambah spekulasi. Kalau tak sahih, jangan sebar! Kena semak dulu kesahihan sesuatu benda sebelum kongsi. Jangan main sebar je tuduhan atau spekulasi yang takde bukti kukuh.

Sokongan sejati tu bukan semata-mata nak mempertahankan idola sampai bergaduh, tapi lebih kepada “menjaga nama baik, menghormati orang lain dan menyebarkan kebaikan”. Jadi, OTA harap kita semua terus bersatu dalam memberikan sokongan dengan penuh kematangan, rasa hormat dan adab.

Pihak pentadbir OTA jugak jelaskan, kenyataan ni dikeluarkan untuk peringatan umum je, tak ditujukan kat sesiapa secara spesifik. Jadi, tak payah la nak rasa tercabar sangat, ok? Dorang hormat hak kita nak bersuara, tapi biarlah berhemah. Betul la tu, kan? Bebas bersuara bukan bebas memaki.