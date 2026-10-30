Puteri Gunung Ledang The Musical Kembali Menggegarkan Singapura!

Hiburan

Muzikal Puteri Gunung Ledang (PGL) yang berusia 20 tahun ni memang tak pernah tak legend. Khabarnya, PGL The Musical akan dipentaskan di Esplanade Theatre, Singapura dari 9 hingga 11 April 2027.

Yang bestnya, pengarah untuk produksi kali ini adalah Tiara Jacquelina sendiri, ‘otak’ di sebalik filem adaptasi 2004 dan adaptasi pentas 2006 yang kita semua gilakan tu. Muzik dan lirik pulak digubah oleh komposer Singapura, Dick Lee. Memang gandingan mantap dari dulu sampai sekarang.

Korang tahu tak, PGL The Musical akan dipentaskan juga di Jeffrey Cheah Performing Arts Centre di Malaysia dari 31 Oktober hingga 15 November 2026. Tiket habis licin dalam masa dua jam je masa mula dijual bulan Ogos lalu! Gila ke tak gila penangan PGL ni? Nampak sangat ramai rindu.

Jalan cerita PGL ni memang dah sebati dengan kita. Kisah Puteri Gusti Puteri Retno Dumilah dari Jawa yang menarik perhatian Sultan Mahmud Melaka. Sultan hantar Hang Tuah untuk meminang, tapi macam biasa lah, Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang ni boleh pulak jatuh cinta. Aduh, memang dilema sungguh, kena pilih antara cinta peribadi dengan tanggungjawab pada negara masing-masing. Klise tapi tetap menusuk kalbu!

Untuk pementasan kali ni, barisan pelakon memang bukan kaleng-kaleng. Watak puteri legenda tu akan digalas secara bergilir-gilir oleh Aisha Retno dan Mila Mohsin. Aisha, penyanyi pop yang kita kenal tu, buat debut dalam teater muzikal. Wow! Manakala Mila pulak, memang dah banyak pengalaman dalam teater muzikal, filem, televisyen, dan lakonan suara. Memang sesuai sangat dua-dua ni jadi puteri!

Watak Hang Tuah yang gagah perkasa tu akan dihidupkan semula oleh Aqasha. Korang mesti ingat Aqasha sebab dia ni sebahagian dari kumpulan pelakon asal tahun 2006 tau. Memang rindu nak tengok dia beraksi balik atas pentas!

Tiket persembahan ni dijual dari harga $55 hingga $175. Kalau korang nak rasa lagi eksklusif, ada pakej VIP berharga $250 siap boleh jumpa dan beramah mesra dengan pelakon. Alahai, kalau dah peminat tegar, memang berbaloi kan? Tempahan awal untuk ahli Esplanade&Me dibuka dari 4 hingga 10 November. Cepat rebut peluang!

Jangan lupa tau, PGL The Musical ni bukan sekadar cerita dongeng, tapi dah jadi sebahagian dari warisan seni kita. Korang yang kat Singapura tu, jangan lepaskan peluang ni. Yang kat Malaysia, takkan tak terdetik nak terbang ke sana pulak?