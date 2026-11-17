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NEW YORK – Anggaplah beliau sebagai sinar mentari! Penyanyi dan penulis lagu dari England, Raye, kini menjadi bualan hangat selepas Akademi Rakaman mengumumkan yang beliau mendahului senarai pencalonan Anugerah Grammy 2027 dengan jumlah yang cukup padu, iaitu 11 pencalonan. Pengumuman yang dibuat pada Isnin, 16 November itu jelas menunjukkan dominasi Raye dalam dunia muzik tahun ini.

Beliau tercalon dalam 11 kategori bagi majlis anugerah yang dijadualkan berlangsung pada Februari. Antara kategori paling penting yang Raye berjaya tembusi termasuklah Rakaman Terbaik, Lagu Terbaik, dan Album Terbaik Tahun Ini. Ini kali pertama Raye dicalonkan dalam ketiga-tiga kategori utama ini, membuktikan album “This Music May Contain Hope” yang mendapat pujian pengkritik itu bukan kaleng-kaleng. Selain itu, beliau turut tercalon untuk Penulis Lagu Terbaik Tahun Ini (bukan klasik), beberapa kategori muzik pop, dan video muzik.

Rekod Beyoncé Disamai, Jennie Blackpink Curi Tumpuan

Dengan 11 pencalonan ini, Raye turut menyamai rekod Beyoncé pada Grammy 2025 sebagai artis wanita dengan pencalonan terbanyak dalam satu tahun. Cakap pasal Beyoncé, penyanyi itu masih mengekalkan kedudukannya sebagai artis paling banyak menerima pencalonan dalam sejarah Grammy. Beliau mencapai pencalonan ke-100 menerusi lagu “Morning Dew (Donk)” dalam kategori Persembahan Solo R&B. Raye, walaupun mengumpul 15 pencalonan Grammy sepanjang kerjayanya, masih belum pernah memenangi anugerah itu, cuma pernah menerima Anugerah Harry Belafonte bagi Lagu Terbaik untuk Perubahan Sosial yang bukan berasaskan pertandingan.

Menyusuli Raye adalah penyanyi Sepanyol, Rosalía, dengan sembilan pencalonan. Selepas memenangi kategori Album Terbaik pada Anugerah Grammy Latin Tahunan ke-27 pada Khamis menerusi album avant-garde “Lux”, Rosalía meneruskan momentum di Grammy 2027. Beliau merupakan calon buat kali pertama dalam semua kategori yang disertainya, termasuk Rakaman Terbaik, Lagu Terbaik, dan Album Terbaik Tahun Ini, serta Persembahan Solo Pop, Persembahan Muzik Alternatif, Album Muzik Alternatif, Lagu Latin, Persembahan Muzik Global, dan Video Muzik.

Beberapa nama besar lain juga tak ketinggalan menerima pengiktirafan, antaranya Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, dan calon kali pertama Ella Langley yang masing-masing memperoleh tujuh pencalonan. Olivia Rodrigo, penyanyi dan penulis lagu Amerika Syarikat yang mula dikenali sebagai pelakon kanak-kanak Disney, dan Ella Langley, seorang penyanyi dan penulis lagu muzik country dari Alabama, memang menunjukkan bakat mereka kali ini.

Kategori Utama Penuh Bintang

Untuk kategori Album Terbaik Tahun Ini, persaingan memang sengit! Selain album “This Music May Contain Hope” dari Raye dan “Lux” oleh Rosalía, turut tercalon adalah “Lost Weekend” oleh Bridgers, “The Art of Loving” oleh Dean, “Dandelion” oleh Langley, “The Romantic” oleh Mars, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” oleh Rodrigo, serta “The Life of a Showgirl” oleh Taylor Swift. Pencalonan Swift ini menjadikan album studio kelimanya secara berturut-turut tercalon dalam kategori ini, satu pencapaian yang hanya pernah diraih oleh Kendrick Lamar.

Bagi kategori Rakaman Terbaik Tahun Ini pula, senarai calonnya terdiri daripada “Man I Need” oleh Dean, “Choosin’ Texas” oleh Langley, “I Just Might” oleh Mars, “Where Is My Husband!” oleh Raye, “The Cure” oleh Rodrigo, “Berghain” oleh Rosalía yang menampilkan Bjork dan Yves Tumor, “The Fate of Ophelia” oleh Swift, dan “Dracula” oleh Tame Impala dan Jennie. Jennie, yang dikenali sebagai anggota kumpulan wanita popular Blackpink, menerima pencalonan Grammy buat kali pertama pada 2027. Ini menjadikan beliau artis K-pop kedua mencapai pencapaian itu, selepas rakan sekumpulannya, Rose, menjadi artis K-pop pertama yang tercalon dalam kategori ini tahun lalu menerusi lagu “APT.” hasil kolaborasi bersama Mars.

Kategori Lagu Terbaik Tahun Ini, yang mengiktiraf penulis lagu, menampilkan senarai yang hampir sama dengan kategori Rakaman Terbaik Tahun Ini, termasuk lagu-lagu daripada Dean, Langley, Raye, Rodrigo, dan Rosalía.

Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Rakaman, Harvey Mason Jr., dalam satu kenyataan mengucapkan tahniah kepada semua penggiat muzik yang menerima pengiktirafan. Beliau juga memuji kepelbagaian genre, kemahiran, dan latar belakang yang membentuk komuniti muzik. Hanya rakaman yang dilancarkan secara komersial di Amerika Syarikat antara 31 Ogos 2025 hingga 28 Ogos 2026 layak dipertimbangkan untuk pencalonan. Pusingan akhir pengundian Grammy untuk menentukan pemenang akan berlangsung dari 10 Disember hingga 7 Januari.

Anugerah Grammy 2027 akan disiarkan secara langsung pada 7 Februari, jam 7 malam waktu Timur, menerusi ABC buat kali pertama sejak 1972, dari Crypto.com Arena di Los Angeles. Majlis gilang-gemilang itu juga boleh distrim melalui Disney+ dan Hulu. Siapa agaknya yang bakal bawa pulang Grammy emas tahun ni? Korang rasa?