Hiburan

Kisah Nad Zainal atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin memang buat kita ternganga. Siapa sangka pelakon yang selalu mantap bawa watak berat dan menguras air mata ni, pernah terpaksa bekerja sebagai penulis skrip? Bukan main-main, ini kisah benar perjuangan dia masa kekangan kewangan betul-betul mencengkam ketika mula-mula nak cari tapak dalam industri seni tanah air.

Menurut Nad, minat dia pada dunia lakonan memang mendalam sampai dari zaman belajar lagi dia dah gigih menabung. Tujuan satu je, nak ada duit untuk pergi uji bakat berlakon. Walaupun pensyarah dia masa tu siap membantah dan tak benarkan dia berlakon, Nad Zainal tetap degil, tetap langgar je peraturan tu. Yelah, dah minat tu menebal, apakan daya kan? Memang nampak semangat gigih Nad ni dari awal lagi!

Tapi, semangat je tak cukup bila berdepan realiti selepas tamat belajar. Peluang berlakon bukan datang bergolek macam air terjun. Nad terpaksa akur untuk berehat seketika dari berlakon dan membuat keputusan drastik: bekerja sebagai penulis skrip di MIG. Dia siap berterus-terang lagi yang dia betul-betul tak ada duit dan bertanya sama ada dia boleh bekerja sebagai penulis skrip. Mujur, pihak sana bersetuju dengan permintaan dia. Fuh, memang kena ada keberanian macam Nad ni baru boleh survive dalam industri yang mencabar!

Nad memulakan langkah dengan watak ringan dalam genre komedi dan komedi romantik. Selepas itu, bakatnya mula diberikan perhatian menerusi naskhah berat. Sekarang ni, bila sebut je nama Nad Zainal, mesti orang terus teringat drama air mata atau kisah kehidupan masyarakat kampung. Memang dah jadi trademark dia, dan dia sendiri cakap pelakon macam dia, Nabila Huda, serta beberapa rakan lain pun sering diberikan kepercayaan untuk membawakan watak-watak sebegitu.

Dan nampaknya, perjuangan Nad Zainal tak sia-sia! Bakat dan kerja keras dia diiktiraf lagi apabila dia tercalon dalam kategori Pelakon Wanita Terbaik menerusi lakonan mantapnya dalam filem Denu di Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35). Anugerah berprestij ni dijadualkan berlangsung pada 21 November 2026 nanti, dekat Panggung Sari, Istana Budaya, Kuala Lumpur. Memang power lah Nad! Dari belakang tabir sebagai penulis skrip, kini dah di depan sebagai finalis anugerah besar. Siapa kata tak boleh berjaya kalau ada semangat kental?