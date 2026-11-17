Hiburan

Penantian peminat akhirnya terjawab! Pelakon Datuk Hans Isaac baru-baru ini berkongsi berita gembira bakal melangsungkan perkahwinan dengan peragawati dan bekas Miss Universe Malaysia, Francisca Luhong.

Berita ini dikongsikan Hans, atau nama penuhnya Gerald Hans Isaac, 55, dengan kapsyen ringkas tetapi penuh makna: “She said yes (Dia kata ya).” Ini sudah cukup buat peminat tersenyum lebar! Hans sendiri menyifatkan keputusan untuk memperisterikan Francisca sebagai langkah paling tepat dalam hidupnya.

Hans menambah, “Selamanya bersama insan kegemaran saya. Menuju ke gerbang abadi bersama bakal isteri saya yang berdarah Kayan atau Iban.” Hans turut berseloroh bahawa tiada lagi soalan “Hans bila nak kahwin?” buat dirinya.

Untuk rekod, Hans Isaac pernah mengikat tali pertunangan dengan bekas ratu cantik Aileen Gabriella Robinson pada Januari 2017. Namun, pada Oktober tahun yang sama, perkahwinan dengan wanita asal Singapura itu dibatalkan.