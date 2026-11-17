Hiburan

Lama betul tak dengar cerita Uchop Ahmad, kan? Tup-tup, juara program Vokal Bukan Sekadar Rupa ni muncul balik selepas tujuh tahun menyepi dari arus perdana hiburan tanah air! Siap bawak sekali single terbaharu berjudul 'Aku Tekad'. Fuh, bukan kaleng-kaleng punya 'comeback' ni!

Penyanyi berusia 43 tahun ni akui yang dia sebenarnya taklah menghilangkan diri terus, cuma fokus dia lebih kepada membesarkan anaknya. Tapi, sambil-sambil tu, dia sempatlah imbas balik kesilapan lama. Katanya, sikap keras kepala dan susah nak terima pandangan orang lainlah yang buat karier seni dia macam roller coaster – ada pasang, ada surut. Macam yang dia cakap sendiri, "Kalau dulu, saya asyik ikut kehendak diri sendiri sahaja, tak mahu dengar cakap orang dan tak sabar. Saya sedar kesilapan lalu banyak merugikan saya". Sekarang, Uchop dah belajar buang ego. Baguslah tu, kalau tak nanti sendiri rugi!

Bukan setakat pemikiran je baru, 'look' Uchop pun dah lain macam. Rambut pendek, kemas je! Lain daripada kebiasaan dia yang dulu. Rupanya, idea 'styling' baru ni datang dari syarikat rakaman dia, Aryan Putra Entertainment (APE), dan kawan-kawan. Betullah kata orang, rambut baru, semangat baru! Dengan imej baru ni, ramai balik dah cam dia sebagai juara program dulu.

'Aku Tekad' ni hasil sentuhan Uchop sendiri bersama komposer Aryan Putra, dan makan masa sekitar tujuh bulan untuk disiapkan sepenuhnya kat studio milik Rudy Nastia. Menariknya, lirik asal lagu yang bertajuk 'Sejarah Pemiliknya' tu siap dirombak beberapa kali, demi nak pastikan mesejnya lebih seimbang dan dekat dengan hati pendengar. Lagu ni pun ada sentuhan awal dari Allahyarham Johan Aziz sebelum dia sakit, dan disokong kuat oleh sahabat seperjuangannya, Pasya.

Dah alang-alang Pasya pun lancarkan lagu baru dalam tempoh yang sama, mesti ada yang fikir ada drama persengketaan kan? Tapi, Uchop pantas menafikannya. Katanya, ini persaingan sihat antara dua sahabat yang sama-sama bermula dari bawah. Siap Pasya ajak dia berlakon MV lagu baru Pasya lagi. Aww, inilah yang kita nak tengok! Bukan gaduh-gaduh demi 'content'.

Dalam dunia hiburan yang penuh dengan lambakan artis baru dan fenomena tular di media sosial ni, Uchop Ahmad tak goyang. Dia kata, keutamaan dia tetap pada kualiti vokal. Betullah kata pepatah orang lama, "Biar apa pun berlaku, kita kena jual bakat. Bakat itulah yang akan menutup segala kekurangan". Uchop nak dihargai sebab kemampuan nyanyian, bukan sebab semata-mata nak kejar tular. Respek!

Apa pun, semangat Uchop nak letak kualiti vokal dulu tu memang kita puji! Korang rasa 'Aku Tekad' ni boleh jadi 'hit' tak?