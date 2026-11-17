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Setiap wanita ada 'aura' tersendiri, kan? Ada yang manis lembut, ada yang penuh yakin, tak kurang juga yang berani tampil diri. Nah, keistimewaan inilah yang Eternity by Elfi terjemahkan melalui koleksi terbaharu mereka, 'Her 4 Facets', yang baru je buat kemunculan sulung di pentas Fashionably Modest Asia 2026 pada 14 November lalu. Acara gempak ni berlangsung di Pavilion Arena, Pavilion Damansara Heights, Kuala Lumpur, menandakan langkah baru Eternity by Elfi, jenama barang kemas tempahan khas dari Elfi Jewellery, untuk tunjuk kreativiti dan identiti rekaannya kepada semua peminat fesyen.

'Her 4 Facets': Koleksi Berinspirasi

Kalau batu permata tu ada banyak faset untuk kilatkan keindahannya, macam tulah juga wanita, ada pelbagai sisi yang membentuk identiti dan personaliti masing-masing. Koleksi 'Her 4 Facets' ni diinspirasikan dari empat sisi utama yang memukau: Grace, Allure, Power, dan Vibrance. Grace tu melambangkan keanggunan yang tak lekang dek masa, Allure pula pasal daya tarikan yang memikat hati, Power melambangkan keyakinan diri yang membara, dan Vibrance pulak meraikan kebebasan diri untuk ekspresi tanpa batas. Dengan lapan set barang kemas yang telah direka, ia memenuhi keperluan pelbagai acara dan gaya hidup, dari majlis kahwin impian, sambutan ulang tahun yang meriah, makan malam formal yang eksklusif, sampai la ke sambutan perayaan yang penuh warna-warni. Memang nampak sangat barang kemas ni bukan sekadar aksesori pelengkap penampilan, tapi boleh jadi sebahagian daripada momen dan memori penting yang terukir dalam setiap fasa kehidupan kita!

Impian Jadi Kenyataan: Cara Tempah Barang Kemas Khas Korang!

Okay, part paling cool dan eksklusif pasal Eternity by Elfi ni ialah korang boleh tempah barang kemas idaman ikut imaginasi sendiri! Ye betul, tak payah pening kepala cari design yang standard kat kedai dan sama macam orang lain, sebab kat sini impian korang boleh jadi kenyataan, menjadi simbol keunikan peribadi yang tiada tandingannya.

Macam mana nak buat barang kemas custom yang melambangkan diri korang? Senang je ikut langkah-langkah ni!

Bawa Idea Korang: Pengarah Urusan dan Pengasas Elfi Jewellery, Mohd Nazrin Abdul Rahim kata, korang boleh je bawak apa-apa sumber inspirasi — iaitu gambar, lakaran atau sekadar idea untuk diterjemahkan menjadi rekaan barang kemas yang dihasilkan khusus untuk korang.

Idea Jadi Rekaan Unik: Dari input korang yang kreatif tu, idea tu akan diterjemahkan menjadi rekaan barang kemas yang dihasilkan khusus untuk korang. Fuh, personal touch memang power dan buat korang rasa special !

Pilih Material Idaman: Ini pun best sangat! Korang boleh pilih sendiri material logam berharga yang sesuai dengan citarasa dan bajet, macam emas 10K sampai 22K atau platinum yang elegan. Batu permata pun ada pilihan tau, dari berlian lab-grown yang berkilauan, moissanite yang menawan, atau batu permata lab-grown lain yang punya warna-warni memukau. Nak yang mana satu, semua boleh diatur untuk lengkapkan rekaan impian korang!

Sesi Konsultasi Eksklusif: Kalau korang ada idea sendiri tapi tak sure macam mana nak develop atau nak tahu pilihan yang paling sesuai, jangan segan untuk manfaatkan perkhidmatan konsultasi rekaan yang disediakan. Ia peluang untuk bincang konsep korang secara mendalam dan teroka semua pilihan yang ada. Barulah hasilnya nanti tak mengecewakan dan betul-betul kena dengan jiwa!

Harga barang kemas tempahan khas dari Eternity by Elfi ni bermula dari RM3,000, berdasarkan spesifikasi asas macam 3 gram emas 10K dengan batu moissanite satu karat. Tapi, kena ingat, harga akhir, sudah tentu, bergantung pada reka bentuk yang korang pilih dan kerumitan detail yang diminta.

Penampilan sulung Eternity by Elfi ni lagi berseri dengan kehadiran Hannah Delisha, yang dah jadi duta Elfi Jewellery sejak tahun 2025. Memang sesuai sangat Hannah ni jadi duta sebab dia anggun dan elegan, sebati dengan karakter rekaan Elfi Jewellery. Lagipun, daya tarikan dia kat skrin tu kan, memang boleh tarik peminat dari pelbagai generasi, termasuklah millennials dan Gen Z macam kita ni! Jadi, kehadiran Hannah memang tunjukkan connection antara fesyen, gaya hidup, dan seni rekaan barang kemas.

Untuk pengetahuan korang, Elfi Jewellery ni ditubuhkan pada tahun 2014, memang jenama barang kemas Malaysia kita sendiri. Dia terkenal dengan rekaan cincin perak jugak, tau. Kedai dia pun ada banyak kat tempat hot macam Toppen Johor Bahru, IOI Mall Damansara, Central i-City, dan Pavilion Bukit Jalil.

So, dengan kemunculan sulung Eternity by Elfi di Fashionably Modest Asia 2026 ni, bukan je diaorang kenalkan koleksi baru yang on point, tapi diorang jugak bawak satu pendekatan yang lebih personal dalam dunia barang kemas. Tak payah ikut trend je, kali ni korang boleh jadi trendsetter sendiri! Agak-agak, korang dah ada idea apa untuk barang kemas custom sendiri?