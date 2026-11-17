Hiburan

Selepas seminggu suntuk peminat setia menanti dengan debaran, akhirnya teka-teki empat bekas peserta Akademi Fantasia (AF) yang berjaya 'merampas' slot kerusi panas Gegar Vaganza Fantasia (GVF) dah pun terungkai pada malam Ahad lepas! Akim Ahmad, Farah Anuar, Felix, dan Ara – ya, nama-nama besar ni sah akan berentap di pentas GVF, hasil undian padu daripada korang semua.

Akim Ahmad dari AF7 jadi peserta pertama yang namanya disebut. Undian dia? Fuh, 25 peratus, paling tinggi tau! Ini bukan calang-calang punya undian, memang Akim 'level up' habis sampai boleh buat kemunculan mengejut dari tempat duduk penonton sebelum terus 'on' dengan lagu Bengang. Nak lagi 'sweet', isterinya, Stacy, turut hadir di sisi pentas. Pasangan 'goal' sangat!

Suasana kat Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) makin 'hangat' bila Farah Anuar (AF2) diumumkan sebagai peserta kedua dengan 16 peratus undian. Tak kurang hebatnya Farah ni, terus 'perform' lagu popular Tangsian Dalam Kerinduan, . Felix dari AF3 pula berjaya kumpul 13 peratus undi, tapi kesian sikit sebab terpaksa muncul via rakaman video je, kerana berada di Sabah. Jauh di mata, dekat di hati peminat, kan? Peserta terakhir yang 'lock' tempat adalah Ara dari AF13 dengan sembilan peratus undi. Sama juga, dia kena 'muncul jauh' dari Sarawak sebab ada komitmen persembahan. Kiranya, walau berjauhan dari pentas utama, semangat dan bakat mereka tetap sampai ke hati peminat. Power lah!

Empat nama 'power' ni akan bergabung dengan sembilan peserta lain yang dah diumumkan awal-awal lagi. Antaranya Mawi (AF3), Vince (AF1), Faizal (AF4), Shahir (AF8), Mila Jirin (AF5), Stacy (AF6), Zahid (AF2), Faizul Sany (AF10), dan Firman Bansir (AF11). Tengoklah barisan nama ni, memang lineup bintang-bintang AF yang dahsyat betul! Persaingan mesti sengit! Sebelum ni, ramai lagi yang turut disenaraikan untuk berebut kerusi panas ni, termasuklah Khai, Azizi (AF1), Adam (AF2), Amylea Azizan (AF3), Farhan dan Velvet (AF4).

Dengan barisan peserta yang mantap macam ni, GVF yang bersiaran langsung dari Auditorium MBSA menerusi saluran Astro Ria (104) dan Ria HD (123) ni mesti akan jadi pentas yang gempak habis. Dari persembahan mengejut sampai ke undian yang bikin jantung berdebar, GVF memang tahu macam mana nak 'serve' drama yang kita suka! Rasa-rasanya siapa yang bakal 'pegang' takhta juara GVF kali ni? Ada calon dalam kepala tak, guys?